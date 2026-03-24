Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız

Kim\'den Trump\'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız
24.03.2026 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikası üzerinden mesaj veren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silahların rejim güvenliği için vazgeçilmez olduğunu savunarak Washington'un silahsızlanma baskısını reddetti. Trump'a dolaylı mesaj gönderen Kim, ülkesinin nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağını ve her türlü çatışma senaryosuna hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silah sahibi statüsünü kalıcı hale getireceğini ve Güney Kore'yi "en düşmanca" ülke olarak tanımlayacağını açıkladı. Pyongyang yönetimi, bu adımla hem askeri doktrinini sertleştirdi hem de bölgedeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

Kim Jong Un, Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliğinin ancak güçlü askeri kapasiteyle sağlanabileceğini vurgulayarak, "Ulusun onuru, çıkarları ve nihai zaferi ancak en güçlü güçle garanti altına alınabilir" dedi. Devlet medyasına göre Kim, Kuzey Kore'nin "geri döndürülemez nükleer güç statüsünü pekiştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

SAVUNMA HARCAMASI ARTIRILDI

Toplantıda ayrıca 2026 bütçesi onaylandı. Buna göre savunma harcamalarının toplam bütçenin yüzde 15,8'ine çıkarıldığı açıklandı. Bu artış, Pyongyang'ın askeri kapasitesini daha da güçlendirme kararlılığını ortaya koydu.

Kim, ABD'nin uzun süredir gündemde tuttuğu "silahsızlanma karşılığında güvenlik garantisi" teklifini bir kez daha reddetti.

Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız

İRAN SAVAŞINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinen Kim, Washington'u "küresel terörizm ve saldırganlık" ile suçladı. İran örneğini işaret eden Kuzey Kore lideri, mevcut uluslararası sistemde gücün belirleyici olduğunu savundu.

"Bugünün dünya gerçekliği, bir devletin varlığının ve barışının gerçek garantisinin ne olduğunu açıkça gösteriyor" diyen Kim, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a da mesaj gönderdi. Kim, karşı tarafın "çatışma ya da barışçıl birlikte yaşama" arasında seçim yapabileceğini, Kuzey Kore'nin ise her senaryoya hazır olduğunu belirtti.

GÜNEY KORE "KALICI DÜŞMAN" İLAN EDİLEBİLİR

Kim'in açıklamaları, Yüksek Halk Meclisi'nde yapılan anayasa değişikliği tartışmalarıyla aynı döneme denk geldi. Uzmanlar, yeni düzenlemelerle Güney Kore ile "ortak ulus" vurgusunun anayasadan çıkarılabileceğini ve Seul yönetiminin kalıcı düşman olarak tanımlanabileceğini değerlendiriyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ise Kim'in Güney'i "en düşmanca devlet" olarak tanımlamasının Kore Yarımadası'nda barışçıl birlikte yaşama açısından olumsuz olduğunu açıkladı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    konuşsana trap sana söylüyor 14 1 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Deli deliyi görünce sopasını saklanmış tramp sesini çıkarmıyor (: 6 0 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    doğru söylemiş.güçlünün haklı olduğu bir dünyada silahsızlanmak intihar demektir.kuzey Kore saldırgan olmadığı sürece yaptığı girişimlerin hepsi mantıklı geliyor bana 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu postu para etmeyen yerelmasını dikate almazlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:20:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.