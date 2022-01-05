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Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı - Son Dakika

Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı

05.01.2022 09:06

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu sabah itibarıyla balistik bir füze denemesi yaptığını açıkladı. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, balistik füzenin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini belirtirken, Başbakan Fumio ise bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden doğu yönüne doğru fırlatıldığını" belirtti.

"MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE DIŞINA DÜŞTÜ"

Bakan Nobuo, Kuzey Kore'nin balistik füzesinin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

HASAR TESPİTİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri sürdürdüğü denemeleri "oldukça talihsiz bulduklarını" söyledi. Kişida, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.

"BÖLGESEL DURUM ABD İLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE İZLENİYOR"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin yerel saatle 08.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile iş birliği halinde izlendiğini bildirdi. En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

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Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı - Son Dakika Dünya


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