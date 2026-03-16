Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

16.03.2026 07:02
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel gerilimi artırdığı bir dönemde Kuzey Kore'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak "akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak" sözleriyle sert şekilde eleştirdi. Açıklama, Pyongyang'ın son füze testleri ve nükleer programını hızlandırdığı bir dönemde ABD ile gerilimin yeniden tırmandığını ortaya koydu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 17. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, karşılıklı yapılan açıklamalar tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oluyor.

KİM'DEN TRUMP İÇİN OLAY SÖZLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kim, Trump için "akıl sağlığı yerinde değil" ifadelerini kullanarak ABD liderini "ABD'li bir bunak" olarak niteledi.

Kim'in sözleri, Washington ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin yeniden gerildiği bir dönemde geldi. Uzun süredir nükleer programı nedeniyle ABD ile karşı karşıya olan Kuzey Kore, son haftalarda gerçekleştirdiği füze testleri ve askeri tatbikatlarla uluslararası gündemde yer alıyor.

FÜZE TESTLERİ VE ASKERİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Son olarak Kim Jong Un, ülkesinin doğu kıyısında düzenlenen büyük bir askeri tatbikatı bizzat takip etti. Tatbikatta gelişmiş çok namlulu roket sistemleri ve kısa menzilli balistik füzeler test edilirken, Güney Kore ordusu Pyongyang'ın yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı.

Uzmanlar, bu tür denemelerin ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına bir yanıt niteliği taşıdığını belirtiyor. Pyongyang yönetimi söz konusu tatbikatları "işgal provası" olarak değerlendiriyor.

NÜKLEER PROGRAMI MERKEZDE

Kim Jong Un son yıllarda ülkesinin nükleer ve füze programını hızla genişletti. Analistlere göre Pyongyang yönetimi nükleer silahları rejimin güvenliğinin temel garantisi olarak görüyor ve bu nedenle silahsızlanma çağrılarına sıcak bakmıyor. Kuzey Kore lideri ayrıca yeni taktik nükleer silah sistemlerinin geliştirilmesini öncelikli askeri hedeflerden biri olarak gösteriyor.

ABD İLE GERİLİM VE DİPLOMASİ İHTİMALİ

Trump ve Kim Jong Un geçmişte birkaç kez doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş olsa da iki ülke arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Buna rağmen zaman zaman taraflardan diplomasi sinyalleri de geliyor. Kim, uygun koşullar oluşması halinde ABD ile görüşmelere açık olabileceğini daha önce dile getirmişti. Ancak son açıklamalar, Washington ile Pyongyang arasındaki sözlü gerilimin yeniden yükseldiğini gösteriyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı

05:43
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
05:12
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
03:10
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti
Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
02:39
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
