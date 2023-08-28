Kitapçıda mide bulandıran olay! Tacizcisini TikTok yayınında ifşa etti - Son Dakika

Kitapçıda mide bulandıran olay! Tacizcisini TikTok yayınında ifşa etti

Son Güncelleme: 28.08.2023 17:18

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kitapçıda, kadına arkadan yaklaşarak tacizde bulunan bir şahıs tutuklandı. Kadını koklamaya çalışan adamın tuhaf davranışı, mağdur kadın tarafından videoya alındı. Mağdur kadın o anları TikTok hesabından paylaştı.

ABD'de bir kırtasiyede alışveriş yapan kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adamın taciz ettiği anları mağdur kadın videoya kaydetti.

Görüntüler ABD'den! Kitapçıdaki müşteri kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan tacizci yakalandı

Michaela Witter isimli Tiktok kullanıcısı bir kadın, kitapçıda video çekerken Calese Crowder isimli bir adam tarafından tacize uğradı.

Görüntüler ABD'den! Kitapçıdaki müşteri kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan tacizci yakalandı

KİTAPÇIDA TACİZ

Yere eğilip ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle kadının kalçalarını koklamaya çalışan tacizci adam, mağdur kadın tarafından videoya alınıp TikTok'ta paylaşıldı.

Görüntüler ABD'den! Kitapçıdaki müşteri kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan tacizci yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Kadının durumu, görevlilere iletmesinden sonra Crowder, polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntüler ABD'den! Kitapçıdaki müşteri kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan tacizci yakalandı

Kitapçının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Crowder'ın aynı kitapçıda başka bir kadına da aynı şekilde yaklaşıp koklamaya çalıştığını tespit etti.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Kitapçıda mide bulandıran olay! Tacizcisini TikTok yayınında ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kitapçıda mide bulandıran olay! Tacizcisini TikTok yayınında ifşa etti - Son Dakika
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