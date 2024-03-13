Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.
AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir fırkateyn sağladı.
Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.
Son Dakika › Dünya › Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı - Son Dakika
Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampında İsrail sınır polisi tarafından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Filistinli çocuğa ait haber, hastane yetkilileri ve bir İsrail polis sözcüsü tarafından doğrulandı. Olay, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın üçüncü gecesinde meydana geldi ve geçmiş yıllarda İsrail-Filistin çatışmasında bir çatışma noktası olmuştu.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Filistin için yardım çağrısında bulundu. Dernek, Mısır'a yapılacak olan ziyaret ile yardım malzemelerini daha hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırmak için seferber oldu. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir şekilde yardım eli uzatmayı amaçlayan dernek, kampanyaya destek talep ediyor.
ABD'de yayınlanan Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası politikalarını eleştiren bir makale yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınaması ve Hamas'a destek vermesi eleştirildi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer dost ülkelere karşı düşmanlık gösterdiği ve Rusya ile olan ilişkilerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.
İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere, Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterline kadar para teklif etmeyi planlıyor. Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte. Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor. İngiliz hükümeti ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda’da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Bu girişimin Parlamento’da onaylanması gerekiyor.
Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı şüpheleniliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.
Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kurtarma operasyonu sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ölenler arasında aynı aileden 7 kişi bulunuyor.
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