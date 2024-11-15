Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu - Son Dakika
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Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu

Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu

Ebeveyn onayıyla 14 yaşında evlilik yapılabilen Kolombiya, evlilik yaşını 18'e çıkaran yasayı onayladı. "Onlar çocuk, eş değil" sloganıyla kampanya yürüten siyasetçiler kararı sevinçle karşıladı.

15.11.2024 16:55  Güncelleme: 17:38
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Kolombiya, 14 yaşından itibaren ebeveyn onayıyla evlilik yapılabilmesini içeren kanunda değişikliğe gitti. Parlamento, çocuk evliliklerini sona erdirme ve reşit olmayan bireylerin haklarını koruma amacıyla evlilik yaşını 18'e çıkaran yasaya onay verdi. Çocukların zorla evlendirilmesini, farklı şiddet türlerine maruz kalmasını ve eğitimle gelişim fırsatlarından mahrum bırakılmasını engellemeyi hedefleyen yasa, yürürlüğe girmek için Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun onayını bekliyor.

'ÇOCUKLARA ÇOCUK OLARAK DAVRANILMALI'

Kongre üyesi Clara López Obregón, yasa teklifinin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklar cinsel obje değil, onlara çocuk olarak davranılmalıdır" ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİLER KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Yasa değişikliği ilk olarak 2023'te "Onlar çocuk, eş değil" sloganıyla gündeme getirilmişti. Kampanyayı yürüten siyasetçiler alınan kararı sevinçle karşıladı. Onayın ardından sevinçten adeta havalara uçan siyasetçiler, bunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu

HER YIL 12 MİLYON ÇOCUK ZORLA EVLENDİRİLİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) çocuk yaşta evliliklere ilişkin kara tabloyu gözler önüne serdi. UNICEF'in verilerine göre her yıl yaklaşık 12 milyon kız çocuk yaşta zorla evlendiriliyor. Ancak son yıllarda dünya genelinde çocuk evliliklerinde azalma gözlendi. Verilere göre on yıl önce 20-24 yaş aralığında dört genç kadından biri çocuk yaşta evliyken şu an bu oran beşte bire düştü.

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Son Dakika Dünya Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    14 Yaş Nedir Ya Adet Görüyorlar 0 0 Yanıtla
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