Kolombiya\'da Deprem Can Kaybı 294\'e Yükseldi

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 294'e yükseldiği, 3 bin 935 kişinin yaralandığı ve 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.