Kolombiya'da Deprem Can Kaybı 294'e Yükseldi
7.4 büyüklüğündeki depremde 294 kişi yaşamını yitirdi, 3,935 kişi yaralandı, 320 kişi kayboldu.
KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yükseldiği bildirildi.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 294'e yükseldiği, 3 bin 935 kişinin yaralandığı ve 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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