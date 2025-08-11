Kolombiya\'da silahlı saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Uribe hayatını kaybetti

Haziran ayında Bogota'da düzenlenen bir miting sırasında başından vurulan Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe hayatını kaybetti.

Senatör Miguel Uribe Turbay, 14 Mayıs 2025'te Bogota'da, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından desteklenen hükümetin işçi reformu referandumuna Senato'nun karşı oy vermesinin ardından görüntülenmişti. 39 yaşındaki Uribe, sağ kanat muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyordu. 7 Haziran'da şehirde düzenlenen bir miting sırasında üç kez vuruldu; bunların ikisi başına isabet etti.

Temmuz ayında Kolombiya polisi, aralarında 15 yaşında olduğu belirtilen bir tetikçinin de bulunduğu beş şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Polis ayrıca, Uribe'ye yönelik saldırının baş planlayıcısı olduğuna inanılan Elder Jose Arteaga Hernandez'i de tutukladı.