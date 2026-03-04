Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp "Vuracağız" dediler - Son Dakika
Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp "Vuracağız" dediler

Haberin Videosunu İzleyin
Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp "Vuracağız" dediler
04.03.2026 15:36
Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp "Vuracağız" dediler
Haber Videosu

Pakistan-Afganistan savaşı devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'daki Taliban lideri Hibetullah Ahundzade başta olmak üzere Taliban yönetiminin Pakistan Talibanı (TTP) militanlarına karşı adım atmaması halinde lider kadroyu hedef alan operasyon seçeneğinin hâlâ masada olduğunu açıkladı.

Pakistan'da üst düzey güvenlik yetkilileri, Afgan Taliban yönetimine karşı daha sert adımların gündeme gelebileceğini belirtti. Yetkililer, Taliban liderliğine yönelik "baş kesme operasyonu" (lider kadroyu hedef alma) seçeneğinin de tamamen dışlanmadığını ifade etti.

İslamabad yönetimi, Afganistan'daki Taliban hükümetini Pakistan Talibanı (TTP) militanlarına barınma ve faaliyet alanı sağlamakla suçluyor. Pakistan'a göre bu gruplar Afgan topraklarını kullanarak Pakistan içinde saldırılar düzenliyor.

RESMEN TEHDİT ETTİLER

Güvenlik kaynakları, Taliban yönetiminin bu gruplara karşı somut adım atmaması halinde Pakistan'ın Taliban lider kadrosunu doğrudan hedef alan operasyonları değerlendirebileceğini dile getirdi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Son dönemde Pakistan ile Taliban yönetimindeki Afganistan arasında gerilim hızla tırmanıyor. Şubat 2026'da Pakistan hava kuvvetleri Afganistan'ın doğusundaki bazı bölgelerde TTP'ye ait olduğu iddia edilen kamplara hava saldırıları düzenledi.

Bu gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gererken sınır hattında çatışmaların arttığı ve tarafların karşılıklı olarak birbirini saldırılarla suçladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Pakistan'ın Taliban liderliğini hedef alabilecek operasyonları gündeme getirmesi, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğinin işareti olarak görülüyor.

Afganistan, Orta Doğu, Operasyon, Pakistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp 'Vuracağız' dediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    3 üde müslüman hikaye bukadar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
