Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar - Son Dakika
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Dünya

Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar

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Yunanistan'da 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıl dönümünde düzenlenen protesto gösterisi ülkeyi yangın yerine çevirdi. Uçuşlar ve tren seferlerinin iptal edildiği gösterilerde "Adalet istiyoruz" sloganları atılırken kalabalık bir grup polislere molotof attı. Gerilimin tırmandığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

28.02.2025 15:20
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Yunanistan'da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.

BİRÇOK İŞ YERİ KEPENK İNDİRDİ

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina'da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar

UÇUŞLAR VE TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı. Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300'den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

POLİSE MOTOLOF KOKTEYLİ ATTILAR

Öte yandan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Onlarca eylemci ellerindeki molotof kokteylerini polisin üzerine doğru attı. Gerilimin tırmandığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar
Kaynak: AA

Tren Kazası, Yunanistan, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşu yangın yeri! Protesto sırasında polislere molotof attılar - Son Dakika

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