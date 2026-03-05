Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede - Son Dakika
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
05.03.2026 00:29
Sınır komşusu İran, beş gündür ABD ve İsrail'in füze saldırılarının hedefi olurken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. Resmi temaslar için bulunduğu Gürcistan'da bir etkinliğe katılan Paşinyan, sahneye çıkarak davul çaldı. İran ile 44 kilometrelik kara sınırı bulunan Ermenistan'ın liderinin, bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde verdiği bu görüntüler büyük ilgi çekti.

Orta Doğu'da tansiyonun zirve yaptığı, İran, İsrail ve ABD hattında savaş uçaklarının havalandığı bir dönemde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Gürcistan ziyareti ilginç görüntülere sahne oldu. Savaşın devam ettiği İran ile 44 kilometrelik kara sınırı bulunan Ermenistan'ın lideri, diplomatik temaslarının ardından davulun başına geçti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BEKLENMEDİK PERFORMANS

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e giden Paşinyan, akşam düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıktı. Bölgedeki kaosa ve sınır komşusu İran'daki hareketliliğe rağmen oldukça neşeli olduğu gözlenen Paşinyan, davul çalarak ritim tuttu.

Başbakanın bu tavrı ve performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SINIR KOMŞUSU YANARKEN O RİTMİ SEÇTİ

Paşinyan'ın bu hamlesi, özellikle Ermenistan'ın stratejik konumu nedeniyle büyük yankı uyandırdı. İran ile olan 44 kilometrelik hassas sınırı ve bölgedeki tırmanan askeri gerilimi bir kenara bırakan Paşinyan, ABD-İsrail-İran arasındaki krizi pek de önemsemediğini gösteren bir tablo çizdi.

"DİPLOMASİ Mİ, EĞLENCE Mİ?"

Ziyaretin resmi gündeminden çok bu görüntüler konuşulurken, eleştirmenler bölgenin barut fıçısına döndüğü bir dönemde bir devlet liderinin bu denli rahat tavırlar sergilemesini "stratejik bir kopuş" olarak nitelendirdi. Paşinyan'ın davul şovu, kimileri tarafından "moral depolama" olarak yorumlansa da, bölgesel kamuoyunda "gerçeklerden uzaklaşma" olarak değerlendirildi.

