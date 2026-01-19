Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor - Son Dakika
Dünya

Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor

Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
19.01.2026 15:13
Hindistan'ın doğusunda başıboş bir filin neden olduğu korku, en az 22 kişinin ölümüne yol açtı. Hayatını kaybedenler arasında dört çocuk ve bir bebek de var. Köylüler, filin hâlâ yakalanamaması nedeniyle geceleri çatıların üzerinde ve ağaçlarda uyumak zorunda kalıyor.

Hindistan'ın doğusunda yaşayan korku içindeki köylüler, en az 22 kişinin ölümüne neden olan başıboş bir filin hâlâ yakalanamaması nedeniyle geceleri çatıların üzerinde ve ağaçlarda uyumak zorunda kalıyor.

Hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık bir bebek de dahil olmak üzere dört çocuk bulunuyor. Dehşet verici görüntülerde, köylülerin üzerlerine doğru koşan öfkeli filden can havliyle kaçtıkları görülüyor.

Birçok köy sakini derme çatma evlerini terk etti. Gece çöktüğünde bazıları düz damlı çatıların üzerine, bazıları ise yüksek ağaçlara tırmanarak sığınmaya çalışıyor.

Tek dişiyle ayırt edilebilen genç erkek fil, Yeni Delhi'nin yaklaşık 1.175 kilometre doğusundaki Jharkhand eyaletinin West Singhbhum bölgesinde hâlâ serbest durumda. Bu durum, onlarca köyde büyük bir korkuya yol açmış durumda.

Yetkililer, filin "musth" olarak bilinen, erkek fillerde çiftleşme dönemine denk gelen ve yüksek testosteron, aşırı saldırganlık ve kontrolsüz davranışlarla karakterize edilen bir durumda olduğunu belirtiyor. Bu sürecin 20 güne kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Hindistanlı yetkililer, fili etkisiz hale getirmek için 100'den fazla orman görevlisinin katıldığı büyük bir operasyon başlattı. En az 80 görevli, hayvanı bulup sakinleştiriciyle yakalayabilmek için bölgede arama yapıyor.

Chaibasa bölgesi Orman Bölge Müdürü Aditya Narayan, filin önüne çıkan herkese saldırdığını söyledi.

Narayan, "Karşısına çıkan herkes ezildi. Sadece bir aileden dört kişi hayatını kaybetti. Bu daha önce görülmemiş bir durum. Daha önce musth dönemindeki fillere rastladık ama insanlara bu kadar zarar verdiklerini görmedik" dedi.

Yetkililer, 1–9 Ocak tarihleri arasında yalnızca dokuz günde en az 20 kişinin öldüğünü doğruladı. Ölümler, Asya'nın en büyük sal ormanlarından birinin bulunduğu Chaibasa ve Kolhan bölgelerinde yaşandı.

Bölgede insan–fil çatışmaları yıllardır devam ediyor. Uzmanlar bu şiddetin; orman alanlarının daralması, yaşam alanlarının bölünmesi ve insanların fil göç yollarına daha fazla yaklaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Bir diğer orman yetkilisi Kuldeep Meena, saldırıların boyutunu "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladı ve "Bu bölgede ilk kez bu kadar çok ölüm tek bir erkek file bağlanıyor" dedi.

Tüm bölge yüksek alarm durumuna geçirilirken, önceliğin fili bulmak, yakalamak ve güvenli şekilde yeniden doğaya kazandırmak olduğu vurgulandı.

Bölge yöneticisi Chandan Kumar, BBC'ye yaptığı açıklamada ölenler arasında bir orman işçisinin de bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi tazminat ödeneceğini duyurdu.

Ölümlerin büyük bölümü gece saatlerinde, köylülerin tarlalarda ve ambarlarda saklanan pirinçleri korumaya çalıştıkları sırada meydana geldi. Bu, kırsal Hindistan'da yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

34 yaşındaki Mangal Singh Hembram, Bodijari köyünde işten dönerken evinin yakınında fil saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Birsingh Hatu köyünde yaşayan 62 yaşındaki Urdub Bahoda, tarlasını gözetlerken öldürüldü.

Aynı gece, komşu köyden 42 yaşındaki Vishnu Sundi, evinin dışında uyurken fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Bir başka saldırıda ise Kundra Bahoda ile 6 yaşındaki Kodama ve 8 yaşındaki Samu isimli iki çocuğu yaşamını yitirdi. Kundra'nın eşi Pundi, iki yaşındaki yaralı kızıyla kaçmayı başardığını, eşinin ve iki büyük çocuğunun öldüğünü ise daha sonra öğrendiğini söyledi.

Orman yetkilileri, filin genç, çevik ve özellikle geceleri sürekli hareket halinde olduğunu, bu nedenle izini sürmenin son derece zorlaştığını belirtiyor. Ekipler, köylüleri uyarmak için davul ve sesli uyarı sistemleri kullanıyor ve insanlara gece dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

İlk değerlendirmelere göre filin sürüsünden ayrılmış olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, hayvanın bir an önce bulunarak diğer fillerle yeniden bir araya getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

