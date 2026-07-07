Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş - Son Dakika
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç\'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş
07.07.2026 17:29
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Ünlü iş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard’ın programında tarihi Boğaz yalısının kapılarını ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde kamuoyuna açtı. Göz kamaştıran yalının tasarımı ve aile içindeki manevi değeri dikkat çekti.

İş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, Boğaz'daki yalısının kapılarını iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a açtı.

Boğaz’ın en müstesna noktalarından birinde yer alan tarihi yalı, zarif tasarımı ve ihtişamıyla izleyenleri büyüledi. Programın sunucusu ve dünyanın en prestijli tasarımcılarından biri olan Martyn Lawrence Bullard, yakın dostu Nevbahar Koç’un evine adım atar atmaz hayranlığını gizleyemedi.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! <a class='keyword-sd' href='/rahmi-koc/' title='Rahmi Koç'>Rahmi Koç</a> hediye etmiş

DÜNYACA ÜNLÜ MİMARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yalıyı "Büyük bir şehirde yaşanabilecek en büyüleyici, en kıskanılacak yerlerden biri" olarak tanımlayan Bullard, izleyicilerle Nevbahar Koç hakkında kamuoyunda pek bilinmeyen bir detayı da paylaştı. İkilinin dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirten ünlü mimar, şu ifadeleri kullandı:

"Nevbahar evlenmeden önce, 20’li yaşlarında Los Angeles’ta benim asistanım olarak çalışıyordu. Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını, tasarım teorisini benden öğrendi ve en iyisini öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum."

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

"YALIYI BU HALE GETİREBİLMEK İÇİN ÇOK UZUN SÜRE ÇALIŞTIM"

Bullard'ın övgülerine tasarım teorisinin hayatında oynadığı büyük role dikkat çekerek yanıt veren Nevbahar Koç, yalının geleneksel mimarisinin getirdiği zorluklardan bahsetti. Dekorasyon sürecindeki emeklerini şu şekilde sıraladı:

"Tasarım aslında matematiksel bir şey. Tasarım teorisini öğrenmek hayatım boyunca bana çok yardımcı oldu. Burası mimari açıdan zor bir yerleşime sahip; geleneksel yapısı gereği bir büyük salon ve ona açılan dört küçük odadan oluşuyor. Bu yalıyı bu hale getirebilmek için gerçekten çok uzun süre çalıştım."

Öte yandan, yalının göz alıcı salonunu süsleyen ve Ali Koç ile Nevbahar Koç'u resmettiği düşünülen özel tablo da ekranlara yansıyan dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

KAYINPEDER RAHMİ KOÇ'TAN AİLE YADİGARI

Yalının estetik güzelliğinin yanı sıra Koç ailesi için taşıdığı tarihi ve manevi değere de değinen Nevbahar Koç, evin eşi Ali Koç için olan önemini şu sözlerle özetledi:

"Burası iki çocuğumuzla birlikte yaşadığımız tam bir aile evi. Eşim Ali Koç da bu evde büyüdü. Ali’nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi. Biz de yalıyı devraldıktan sonra, aslına sadık kalarak yeniden modernize ettik. Neyse ki Ali de çok zevklidir, kendine has bir tarzı ve stili vardır."

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

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Son Dakika Magazin Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş - Son Dakika

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