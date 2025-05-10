Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" ifadelerine yer verdi.
Büyük yankı uyandıran bu küstah tehdide en güzel cevap ise TV42 sunucusu Kerem İşkan'dan geldi. İşkan, haberi sunduktan sonra yaptığı değerlendirmede "Sizin o tanrı diğer taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz, tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.
Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.
Son Dakika › Dünya › Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi - Son Dakika
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