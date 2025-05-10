Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi - Son Dakika
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Dünya

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

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Hindistan Başbakanı Modi'ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi Keşmir'e müdahale etmekle suçlayarak "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz" dedi. Bu sözler büyük tepki çekerken, TV42 sunucusu Kerem İşkan canlı yayında "Tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz" diyerek sert bir karşılık verdi.

10.05.2025 14:45
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Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"TANRI DİYE TAPTIĞINIZ İNEĞE 7 ORTAK GİRERİZ"

Büyük yankı uyandıran bu küstah tehdide en güzel cevap ise TV42 sunucusu Kerem İşkan'dan geldi. İşkan, haberi sunduktan sonra yaptığı değerlendirmede "Sizin o tanrı diğer taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz, tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur" ifadelerine yer verdi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ 3 ÜLKE YÜRÜTTÜ"

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.

Konyalı sunucu, Türkiye\'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

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Son Dakika Dünya Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Nedim Biçeryen:
    ulan önce git dişlerini yap sonra atar yaparsın 182 24 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    böyle cahilce verilen cevaba ayar verdi diyorsunuz ya size de helal olsun haberciler, adamlar nükleer diyor uzay teknolojisi diyor bunlar ineği kesecekmis, Hindistan'ın Müslüman nüfusu Türkiye nüfusundan fazla bre cahiller 36 170 Yanıtla
  • 033248:
    "Onlar çoktu, biz Türk. Korkmadık savaştık". -Bilge TONYUKUK 164 9 Yanıtla
  • BURAK ALTUNAL:
    iyi ayar vermiş helal olsun 152 9 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Hint yazılımcılar dünyayı yönetiyor a kafasız 23 132 Yanıtla
  • FERDİ ERDOGAN:
    ağza bak birde tehtit ediyor sen başta dişlerini yaptır İT GENARELİ 117 4 Yanıtla
  • Mehmet Demir:
    ADAM ADAMMM 93 4 Yanıtla
  • ayd121212:
    Ağzına sağlık. 77 4 Yanıtla
  • k K:
    ha ha ha inek içinde yedikleri yemek olan kazana sıçtı boku yemeğin içinde aldılar yemeği yediler gözümün önünde. 71 3 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    helal olsun dayı oğlu 67 3 Yanıtla
  • Önder null:
    savaş isteyen o.c dur. biz sulh isteriz savasta ilk kacan milletvekili bakan ve zenginlerdir. salak olmayin 48 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    hindileri ciddiye aldıysa yazık 42 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GONYA LIM YÜRÜ 25 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    türk olmak zordur dünya ile savaşırsınız türk olmamak daha zordur çünki türkler ile savaşırsınız 16 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    42 muhabiri aklın sıra atar yapmadan önce Hindistan daki Müslüman nüfusunu araştırmayın keşke ..ben sana söyleyeyim .200...225..milyon arasında Müslüman var kısaca BİZİM toplam nüfusumuzun iki katından fazla... 2 14 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    sen ancak 3birini cevirirsin ineğe tapanlar 14 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    helal 8 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    hintlilere ülkemize girişleri zorlaştırılsın Tv kanallarında dizileri filmleri yasaklansın ülkemizdeki araba satışları yasaklansın 3 4 Yanıtla
  • ahmet3353:
    tek dişi kalmış bunak 5 0 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    helal muhabire cidden nükler bomba atmış hahaha 0 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Yav git işine. Gandi olmazsa onun güzel felsefesi koca yürekli harika bir lideriniz için sana söylemek istediğim şeyleri söylemiyorum . 7 düvele karşı savaş la kurulmuş bir vatana sahibiz 0 0 Yanıtla
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