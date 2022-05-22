Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı - Son Dakika
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Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı

22.05.2022 01:03

Dünyada hızla yayılarak korku yaratan maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de de görüldü. Böylelikle, İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken dünya yeni bir salgın ile karşı karşıya kaldı. Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ilerleyen maymun çiçeği virüsü 13 ülkede görüldü.

"VİRÜSE YURT DIŞINDA MARUZ KALDI"

Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı" denildi.

DSÖ HIZLA YAYILMA KONUSUNDA UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yeni bir açıklama yaparak, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.

80 VAKA DOĞRULANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

YÜZDE 10'A KADAR ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

KAŞINTILI KABARCIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

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Son Dakika Dünya Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı - Son Dakika


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