Korkunç tablo: Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi - Son Dakika
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Korkunç tablo: Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi

05.05.2022 08:46

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatronun vurulmasıyla Ukrayna ağır kayıplar verdi. Bahçesinde Kiril harfleriyle "çocuklar" yazılmasına rağmen 16 Mart'ta Rusya tarafından vuruldu ve 600 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'deki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı. Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir savaş suçları soruşturması başlattı.

BÖLGEDEN KAÇANLARIN TOPLANMA NOKTASI OLDU

Bir bomba sığınağı olarak kullanılmasının yanı sıra, tiyatro, kuşatılmış şehirden tahliyelerin başlaması aşamasında bölgeden kaçmak isteyen insanlar için bir toplanma noktası haline gelmişti.

Rusya'nın 16 Mart'ta vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı

VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE "ÇOCUK" YAZMIŞLARDI

Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı. Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.

MUTFAK KISMINDA EN AZ 100 KİŞİ

AP'ye göre, tüm tanıklar, en az 100 kişinin, binanın hemen dışında kurulan mutfak kısmında bulunduğunu ve hiçbirinin patlamadan kurtulamadığını söyledi. Görgü tanıkları, Rusya'nın Mariupol tiyatrosunu yıkması ve sonrasında cesetlerden kurtulmaya çalıştığı iddiasının, savaş suçlarını "gizlemeye" çalıştıklarının bir işareti olabileceğine inanıyor.

Rusya'nın 16 Mart'ta vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Vurulan tiyatro binasının dış cephesi.

SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU SİVİL KATLİAMI

Associated Press'in yürüttüğü soruşturmaya göre saldırıda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Bu ise belirtilen önceki ölü sayısının neredeyse iki katı. Böylece Mariupol tiyatrosu saldırısı savaşta sivillere yönelik en ölümcül saldırı oldu ve bir seferde en çok sivilin hayatını kaybettiği saldırı olarak savaşla ilgili kayıtlara girdi.

Araştırma, o gün tiyatronun içinde olanları yeniden canlandırmak için 23 kurtulanın, tahliyelere yardımcı olan çok sayıda görevli ve binaya aşina olan insanların tanık ifadelerini kullandı. Saldırıdan önce, tiyatrodaki insanlar, kubbeli bir tavanın hemen altında bulunan tiyatronun sahnesinde toplanmaktan kaçındılar; burada kendilerini canlı birer hedef tahtası gibi hissetmişlerdi. AP'nin bildirdiğine göre, bunun yerine, köpekler ve kediler sahnede tutuldu. Saldırı gerçekleştiğinde ise içerideki herkes artık birer hedef haline gelmişti.

BİNA TAMAMEN YIKILDI

Son verilere göre mayıs ayı itibariyle, Rus kuvvetleri etrafındaki alanı kontrol ettiği için tiyatro tamamen yıkıldı. Bir AP videosu, ağır ekipmanların kalan molozları daha da tahrip ettiğini gösterirken, Rus devlet medyasının, tanıkların anlattıklarına rağmen, kalıntıların içinde hala hiçbir ceset göstermediği bildiriliyor. İçeride neredeyse hiç ceset bulunmaması, bazı tanıkların yüzlerce cesedin Rus askerleri tarafından yakıldığı veya çıkarıldığı konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu. Bombalamadan kurtulan Maria Kutnyakova, AP'ye verdiği demeçte, "Şehri ele geçirmek için değil, onu yok etmek için geldiler" dedi ve ekledi "Mariupol'de gerçekte kaç kişinin öldüğünü, suçlarını gizlemeye çalışıyorlar."

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç tablo: Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi - Son Dakika


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