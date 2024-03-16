Prens Harry ile ABD'de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yıllar sonra yeni markasıyla sosyal medyaya döndü. Ticarete atılan Markle, yeni markasında mutfak ürünlerine yer verecek.
BBC'nin haberine göre, İngiltere Kraliyet ailesinin küçük gelini Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne göre, 2 Şubat 2024'te "American Riviera Orchard" markası için bir başvuru yaptı. Marka ismi Kaliforniya'nın Meghan, Prens Harry ve çocuklarının yaşadığı kısmına verilen "Amerikan Rivierası" adından geliyor. Listelenen mal ve hizmetler arasında sofra takımları, yemek kitapları ve tekstil ürünlerinin yanı sıra jöle, marmelat ve meyve gibi yenilebilir ürünler de yer alıyor.
Markanın henüz lansmanı yapılmazken sosyal medya hesapları açıldı. Meghan Markle, Prens Harry ile evlilik arifesinde eski life style markası "the Tig"i kapatıp çalışma hayatına ara vermişti. Meghan Markle'nın yeni markasının Instagram hesabı açıldı ancak pek fazla bilgi paylaşılmadı. Instagram hesabında, Meghan'ın mutfakta bir tencereyi karıştırırken çekilmiş bir video paylaşıldı.
Birkaç gün içinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Instagram profilinde "by Sussex Düşesi Meghan" ve "Kuruluş 2024" yazıyor. Markle'nın eşi Prens Harry ile beraber olaylı bir şekilde kraliyet ailesi ve ve tüm unvanlarından istifa etmelerinin ardından ticari girişiminde kraliyet unvanını kullanması tepkilere neden oldu.
Son Dakika › Dünya › Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak - Son Dakika
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda meydana gelen olayda 3 yükleme vinci devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci gün de devam ediyor. Olayda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.490'a yükseldiğini açıkladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan ve ailesiyle enkaz altında kalan 11 yaşındaki Filistinli Rezzan Arafat, protez bacağa sahip olmanın ve yeniden rahatça yürüyebileceği günlerin hayalini kuruyor. Rezzan, yaşadığı korku dolu günleri anlatarak, bacağını kaybetmenin suçunu sorguluyor ve diğer çocuklar gibi normal bir hayat sürmek istediğini belirtiyor. Savaşın sona ermesini ve eğitimine devam etmeyi dileyen Rezzan, Gazze'deki çocukların büyük sıkıntılar çektiğini vurguluyor.
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