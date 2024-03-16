Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak

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Prens Harry ile ABD'de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yıllar sonra yeni markasıyla sosyal medyaya döndü. Ticarete atılan Markle, yeni markasında mutfak ürünlerine yer verecek.

FARKLI KATEGORİLERDEN ÜRÜNLER SATACAK

BBC'nin haberine göre, İngiltere Kraliyet ailesinin küçük gelini Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne göre, 2 Şubat 2024'te "American Riviera Orchard" markası için bir başvuru yaptı. Marka ismi Kaliforniya'nın Meghan, Prens Harry ve çocuklarının yaşadığı kısmına verilen "Amerikan Rivierası" adından geliyor. Listelenen mal ve hizmetler arasında sofra takımları, yemek kitapları ve tekstil ürünlerinin yanı sıra jöle, marmelat ve meyve gibi yenilebilir ürünler de yer alıyor.

EVLENİRKEN MARKASINI KAPATMIŞTI

Markanın henüz lansmanı yapılmazken sosyal medya hesapları açıldı. Meghan Markle, Prens Harry ile evlilik arifesinde eski life style markası "the Tig"i kapatıp çalışma hayatına ara vermişti. Meghan Markle'nın yeni markasının Instagram hesabı açıldı ancak pek fazla bilgi paylaşılmadı. Instagram hesabında, Meghan'ın mutfakta bir tencereyi karıştırırken çekilmiş bir video paylaşıldı.

KRALİYET UNVANINI KULLANIYOR

Birkaç gün içinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Instagram profilinde "by Sussex Düşesi Meghan" ve "Kuruluş 2024" yazıyor. Markle'nın eşi Prens Harry ile beraber olaylı bir şekilde kraliyet ailesi ve ve tüm unvanlarından istifa etmelerinin ardından ticari girişiminde kraliyet unvanını kullanması tepkilere neden oldu.