Kremlin: Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı

06.06.2023 18:33

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Rus kontrolünde bulunan Nova Kakhovka hidroelektrik santraline yönelik saldırının Ukrayna'nın sabotajı olduğunu söyledi. Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından hem Rusya hem de Ukrayna birbirini suçlarken, Rusya tarafından saldırıya yönelik bir açıklama geldi.

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından hem Rusya hem de Ukrayna birbirini suçlarken, Rusya tarafından saldırıya yönelik bir açıklama geldi.

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

"UKRAYNA SABOTAJ YAPTI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna'nın sabotajı olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya olarak saldırıların bizim yaptığımıza ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Yapılan sabotaj 2 gün önce Ukrayna ordusunun taarruz girişiminin başarısızlığa ulaşmasıyla ilgili. Bu sabotaj bu bölgede yaşayan binlerce kişi için çok ağır sonuçlara neden olabilir" dedi. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

"CİDDİ BİR HASAR VAR"

Rusya tarafından atanan Nova Kakhovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev de santralde patlama meydana gelmediğini ancak gece yapılan saldırılar nedeniyle suların kontrolsüz bir şekilde aktığını ifade ederek, Ukrayna ordusunun kenti bombalamaya devam ettiğini açıkladı. Leontyev, "Hidroelektrik santraline yapılan saldırılar muhtemelen çoklu roket sistemiyle yapıldı. Hidroelektrik sisteminin tamamen yıkıldığını söylemek mümkün değil ancak tamir edilmesi zor ciddi bir hasar var. Buradaki yıkım Kırım'a su tedarikinde problemlere yol açacak. Bu Ukrayna tarafından yapılmış bir terör saldırısıdır" dedi.

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

"BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNDE KALIYOR"

Rusya'ya bağlı Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da bölgedeki tahliye çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum Herson'u fazla etkilemeyecek. Bölgedeki nüfusun tamamını tahliye etmeye gerek kalmayacak bile. Tahliye araçları gönderilmiş olmasına rağmen bölge sakinleri evlerinde kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın kontrolündeki Herson bölgesinde Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Nova Kakhovka hidroelektrik santrali vurulmuş, 300 evin sel riski altında olduğu açıklanırken, halkın bir bölümünün tahliye edildiği belirtilmişti. Bölgedeki baraj, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a ve yine Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne su tedarik ediyor.

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin: Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Ukrayna, Sergiy Rebrov'a emanet! Eski Fenerbahçeli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
14:09 Eski bakanlar, TBMM'de milletvekili yemini etti
14:07 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
13:53 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
13:52 İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi
13:46 Türk futbolunda şike teşebbüsü! Olayda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da adı geçiyor
13:38 İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi
13:33 Türk futbolunda şike teşebbüsü! Dosyada Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da adı var
13:33 Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle havaya zıplayarak verdiği poza Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi
13:27 AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin yorum: Beklenti mutlaka karşılanacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 14:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin: Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement