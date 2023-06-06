Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından hem Rusya hem de Ukrayna birbirini suçlarken, Rusya tarafından saldırıya yönelik bir açıklama geldi.

"UKRAYNA SABOTAJ YAPTI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna'nın sabotajı olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya olarak saldırıların bizim yaptığımıza ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Yapılan sabotaj 2 gün önce Ukrayna ordusunun taarruz girişiminin başarısızlığa ulaşmasıyla ilgili. Bu sabotaj bu bölgede yaşayan binlerce kişi için çok ağır sonuçlara neden olabilir" dedi. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki durumu yakından takip ettiğini aktardı.

"CİDDİ BİR HASAR VAR"

Rusya tarafından atanan Nova Kakhovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev de santralde patlama meydana gelmediğini ancak gece yapılan saldırılar nedeniyle suların kontrolsüz bir şekilde aktığını ifade ederek, Ukrayna ordusunun kenti bombalamaya devam ettiğini açıkladı. Leontyev, "Hidroelektrik santraline yapılan saldırılar muhtemelen çoklu roket sistemiyle yapıldı. Hidroelektrik sisteminin tamamen yıkıldığını söylemek mümkün değil ancak tamir edilmesi zor ciddi bir hasar var. Buradaki yıkım Kırım'a su tedarikinde problemlere yol açacak. Bu Ukrayna tarafından yapılmış bir terör saldırısıdır" dedi.

"BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNDE KALIYOR"

Rusya'ya bağlı Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da bölgedeki tahliye çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum Herson'u fazla etkilemeyecek. Bölgedeki nüfusun tamamını tahliye etmeye gerek kalmayacak bile. Tahliye araçları gönderilmiş olmasına rağmen bölge sakinleri evlerinde kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.