Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ateşkes değil kalıcı barış istediğini söyledi - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ateşkes değil kalıcı barış istediğini söyledi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya\'nın ateşkes değil kalıcı barış istediğini söyledi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ateşkese değil kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu, Kiev'in Karadeniz saldırılarının bedelini ödediğini söyledi. Peskov, Türkiye ve BM'nin Karadeniz'de ateşkes girişiminden haberdar olduklarını ancak somut detay bulunmadığını belirtti.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Kiev, Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ödemeli. Nitekim halihazırda ödüyor" dedi. Peskov ayrıca, Türkiye ve BM'nin Karadeniz'de ateşkes sağlanması için yaptığı girişimden haberdar olunduğunu ancak somut bir detay olmadığını ifade etti.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Rusya'nın her zaman müzakereler açık olduğunu belirterek, "Kiev rejimi kapsamlı anlaşmalara yanaşmıyor. Parça parça anlaşmalar ise bizi barışçıl bir çözüme yaklaştıramaz. Anlaşmalar kapsamlı olmalıdır" şeklinde konuştu. Peskov ayrıca, "Rusya'nın Ukrayna ile bir ateşkese değil, kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Devlet Başkanı'nın belirttiği gibi, bizim ateşkese ihtiyacımız yok, barışa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Karadeniz'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Karadeniz'de Rusya'nın, Ukrayna'nın saldırılarına yanıt verdiğini söyledi. Peskov, "Karadeniz'deki durumun kendine özgü bir niteliği var. Rusya, Ukrayna'nın başlattığı saldırılara karşılık veriyor. Kiev, Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ödemeli. Nitekim halihazırda ödüyor ve ödemeye de devam edecek" dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Karadeniz üzerinden mühimmat ve teçhizat sevkiyatı yapılmasını engellemenin ülke için önemli olmasından dolayı özel askeri hareketi sürdürdüğünü belirtti. Peskov ayrıca, "Türkiye ve BM'nin, Karadeniz'de ateşkes sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla görüşmeler yapılmasına yönelik girişimi hakkında somut bir detay yok, ancak girişimden haberdarız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
Dmitriy PeskovKaradenizPolitikaSavunmaTürkiyeKremlinRusyaDünyaKievSon Dakika

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