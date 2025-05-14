Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim arasındaki görüşme, Suriye ve ABD arasında son 25 yılın ilk üst düzey buluşması olarak kayıtlara geçti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katıldı.

KARŞILIKLI İSTEKLERDE BULUNDULAR

Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi Şara görüşmesiyle başladı" açıklamasında bulunurken Beyaz Saray da görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşmede Trump, Şara'dan İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalamasını istedi. Trump ayrıca Şara'dan DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmaması için yardım istedi. Şara ise Amerikalı şirketleri yatırıma davet etti.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü an...

TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti. Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.