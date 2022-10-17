Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın - Son Dakika
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Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

17.10.2022 17:35
Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, İran'a yönelik Rusya'ya 'insansız hava aracı' sağladığı gerekçesiyle yaptırım çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, İran'a yönelik Rusya'ya 'insansız hava aracı' sağladığı gerekçesiyle yaptırım çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'ne hitap eden Kuleba, "Muhtemelen hava saldırısı sirenleri nedeniyle bir sığınaktan AB Dış İlişkiler Konseyi'ne hitap eden ilk dışişleri bakanıyım. Daha fazla hava savunması ve cephane tedariki talep ettik. AB'ye, Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı için İran'a yaptırım uygulama çağrısında bulundum. AB'nin Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketi güçlü olmalı" dedi.

İRAN KAMİKAZE DRONELARI KULLANILDI İDDİASI

Ukrayna, son günlerde Kiev'e yönelik düzenlenen saldırılarda Rusya tarafından İran'dan temin edilen Shahed-136 tipi kamikaze dronelarının kullanıldığını ifade etti. Rusya'dan bu iddialara herhangi bir yanıt gelmezken, Ekim ayının başında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.


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Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Avrupa Birliği, Rusya, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın - Son Dakika

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