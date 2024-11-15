Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan\'da

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen '2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu: Kültür Tabanlı İklim Eylemi' konulu toplantıda konuştu.

15.11.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen '2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu: Kültür Tabanlı İklim Eylemi' konulu toplantıda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pek çok ülkenin bakan ve bakan yardımcısı ile uluslararası örgütlerden gelen üst düzey katılımcılarının yer aldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen 2. Yüksek Düzeyli Kültür Temelli İklim Eylemi Bakanlar Diyaloğu oturumunda Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı anlattık.

2011-2023 İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde, doğal ve kültürel miras alanlarının iklim değişikliğine uyumunu sağlamak için bölgesel stratejiler geliştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2024-2030 dönemini kapsayan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kültürel mirasın korunmasına odaklandık. Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmakta kararlıyız" dedi.

Bakan Ersoy, temasları kapsamında Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması' imzalandı. Bakan Ersoy ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli ile görüşerek Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan, Azerbaycan, Politika, Kültür, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.