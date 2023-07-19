Küresel Isınma Nedeniyle Artan Sıcaklıklar Mikroalglerin Artışına Sebep Oluyor

Küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar, Covid-19'a benzer belirtiler oluşturan toksik gaz salanmikroalglerin artışına sebep oldu.

Şiddetlibir sıcak dalgasından sonra, İspanya'daki plaj ziyaretçileri şimdi bir yüzme denize girerken toksik alglerle mücadele etmek zorunda.

Avrupa'nın yükselen sıcaklıkları, duman salan Ostreopis adlı mikroalglerin büyüme hızında bir artışa yol açtı. Bu dumanlar, onunla temas eden herkesin nefes almasına etki edebilen grip benzeri belirtilere neden olabilir.

Ostreopis, kuma ve kayalara yapışır ve şimdi İspanya'daki hemen hemen tüm plajlarda bulunabilir.

Sudaki hayvanlar da mikroalglerin büyümesinden etkilendi ve yerel medya, bunun büyük bir ölüm sayısından sorumlu olduğunu söylüyor.

Sorun ilk olarak Fransız yetkililer tarafından bildirildi, Basque Country'nin İspanyol sahilinin kuzeyindeki Biarritz'te büyüdüğünü fark ettiler.

Yüzücüler, sörfçüler ve diğer plaj kullanıcılarının hepsi, Ulusal Sağlık Güvenlik Ajansı (ANSES)'ne göre enfekte gözler, yorgunluk ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşadığını bildirdi.

2021'den beri Fransız uzmanlar, insanların havada kalan mikroalglerden gelen toksinleri solumaya başladıklarında sağlık sorunlarının ortaya çıktığı yaklaşık 1.000 vaka bildirdi.

İspanya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden (ICM-CSIC) bir alg uzmanı olan Dr. Magda Vila, yerel medyaya onu solumanın boğaz ağrısı, hapşırma ve ateş gibi grip benzeri belirtilere neden olabileceğini söyledi.

Dr. Magda Vila'nın meslektaşı Dr. Elisa Berdalet'e göre, iklim değişikliği tarafından oluşturulan daha sıcak, yarı tropikal denizler, mikroalglerin oluşması için üreme alanları olarak düşünülüyor.

Yerel ofisler, kötü salgınların olduğu plajları kapatmak zorunda kalabilir.

Bu arada, Fransız Gıda, Çevre ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı (ANSES), turistlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ANSES sözcüsü Carole Catastini, "Nefes alma problemleri olan insanların daha fazla belirti riski vardır. Ostreopsis'in çoğaldığı zamanlarda kıyıdan kaçınmalılar." dedi.