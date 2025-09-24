Küresel Sumud Filosu\'na dronlu saldırı anı

Filistin'e insani yardım ulaştırma amacı ile oluşturulan ve İsrail'in deniz ablukasını aşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, dün gece saatlerinde yeniden İsrail'in saldırılarının hedefi oldu.

"YUNANİSTAN AÇIKLARINDA BOMBALARIN HEDEFİ OLDUK"

Küresel Sumud Filosu'na dün, İsrail tarafından dronlar ile ses bombalı saldırı düzenlendi. İnsan hakları aktivisti ve Filo'nun organizatörlerinden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Size Tunus'ta saldırıya uğrayan Alma adlı gemiden sesleniyorum. Uluslararası sular savaş alanı haline getirildi. Yunanistan açıklarında bombaların hedefi olduk. Şu konuya açıklık getirelim, biz insani yardım taşıyan bir insani yardım organizasyonuyuz. Filistin özgür kalana kadar devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz, geri dönmüyoruz" dedi.

Filosu'nun bugün yaptığı paylaşımda, "Çokça dron saldırısının hedefi olduktan sonra günaydın. Motivasyonumuz hala kırılmadı. Gazze halen rotamız, pusulamız insanlık" ifadesine yer verildi.

SALDIRI ANI KAMELARA YANSIDI

Sosyal medyada saldırı anına ilişkin paylaşımlar yapılırken, dronların hedefi olan bazı teknelerin ciddi tehlike atlattığı görüldü. Filodeki gemilerden birinde yer alan Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı, paylaştığı videoda "Az önce kimyasal fırlattılar dron'la yakın mesafeden. Saldırılar devam ediyor. Kimyasal kokusu geliyor" ifadelerini kullandı.

ENDİŞE DUYDUKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Öte yandan; Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü Barselona kentinden başladıkları yolculuklarında 7 Eylül günü Tunus'a ulaşmaya başlamışlar; 8 ve 9 Eylül tarihlerinde burada dron saldırısına uğramışlardı. Geçtiğimiz günlerde ise filoyu çok sayıda dronun takip ettiğini açıklayıp, endişelerini dile getirmişlerdi.