Küresel Sumud Filosu'na dronlu saldırı anı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Küresel Sumud Filosu'na dronlu saldırı anı

Haberin Videosunu İzleyin
Küresel Sumud Filosu\'na dronlu saldırı anı
24.09.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küresel Sumud Filosu\'na dronlu saldırı anı
Haber Videosu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında dronların hedefi oldu. Saldırı anı kameralara yansırken, gemidekiler "Dron'la yakın mesafeden saldırdılar, kimyasal kokusu geliyor" ifadelerini kullandı.

Filistin'e insani yardım ulaştırma amacı ile oluşturulan ve İsrail'in deniz ablukasını aşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, dün gece saatlerinde yeniden İsrail'in saldırılarının hedefi oldu.

"YUNANİSTAN AÇIKLARINDA BOMBALARIN HEDEFİ OLDUK"

Küresel Sumud Filosu'na dün, İsrail tarafından dronlar ile ses bombalı saldırı düzenlendi. İnsan hakları aktivisti ve Filo'nun organizatörlerinden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Size Tunus'ta saldırıya uğrayan Alma adlı gemiden sesleniyorum. Uluslararası sular savaş alanı haline getirildi. Yunanistan açıklarında bombaların hedefi olduk. Şu konuya açıklık getirelim, biz insani yardım taşıyan bir insani yardım organizasyonuyuz. Filistin özgür kalana kadar devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz, geri dönmüyoruz" dedi.

Filosu'nun bugün yaptığı paylaşımda, "Çokça dron saldırısının hedefi olduktan sonra günaydın. Motivasyonumuz hala kırılmadı. Gazze halen rotamız, pusulamız insanlık" ifadesine yer verildi.

SALDIRI ANI KAMELARA YANSIDI

Sosyal medyada saldırı anına ilişkin paylaşımlar yapılırken, dronların hedefi olan bazı teknelerin ciddi tehlike atlattığı görüldü. Filodeki gemilerden birinde yer alan Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı, paylaştığı videoda "Az önce kimyasal fırlattılar dron'la yakın mesafeden. Saldırılar devam ediyor. Kimyasal kokusu geliyor" ifadelerini kullandı.

ENDİŞE DUYDUKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Öte yandan; Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü Barselona kentinden başladıkları yolculuklarında 7 Eylül günü Tunus'a ulaşmaya başlamışlar; 8 ve 9 Eylül tarihlerinde burada dron saldırısına uğramışlardı. Geçtiğimiz günlerde ise filoyu çok sayıda dronun takip ettiğini açıklayıp, endişelerini dile getirmişlerdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Yunanistan, Güvenlik, Filistin, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel Sumud Filosu'na dronlu saldırı anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekspertizde hayatının şokunu yaşadı “2 değişen“ dediler 7 araçtan toplama çıktı Ekspertizde hayatının şokunu yaşadı! "2 değişen" dediler 7 araçtan toplama çıktı
İstanbul’a yağış geliyor Gün bile verildi İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi
Mert Hakan’ı zora sokacak görüntü Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü
Trump “Tylenol içmeyin“ uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı Trump "Tylenol içmeyin" uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Anadolu köylerinde dilden dile dolaşıyor: Peki nedir bu alkarası, kimlere musallat oluyor Anadolu köylerinde dilden dile dolaşıyor: Peki nedir bu alkarası, kimlere musallat oluyor?
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı “En karanlık isim“ sekreterini suçladı Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! "En karanlık isim" sekreterini suçladı

12:22
’’Sahtekar’’ dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik
''Sahtekar'' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik
11:51
Endonezya Cumhurbaşkanı’nın BM’deki İsrail çıkışı tepki çekti
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti
11:43
Bütün İspanya Arda Güler’in dün gece yaptıklarını konuşuyor
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor
11:14
Meloni’nin Ahmed Şara’ya bakışları görüşmeye damga vurdu
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi
10:57
Mahkeme “durulsun“ dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı
Mahkeme "durulsun" dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı
10:31
Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu
Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 12:30:03. #7.11#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu'na dronlu saldırı anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.