Kuzey Kore, ABD'li Askerin İadesi Talebini Cevapsız Bıraktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya dair basına yaptığı açıklama, 'Dün, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kore Halk Ordusundaki (KPA) mevkidaşlarına ulaşmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla (askerin iadesine dair) iletişim girişimleri cevapsız bırakıldı.' dedi. Miller, Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığının askerin güvenliği ve ülkeye dönüşü konusunda birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi. Halihazırda, Kuzey Kore'nin ABD veya Güney Kore ile faal diyaloğu bulunmazken, konuya dair görüşmelerin hangi yoldan gerçekleşeceği bilinmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin iadesine yönelik taleplerin Kuzey Kore tarafından cevapsız bırakıldığını bildirdi.