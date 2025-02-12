Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Eleştiri

Kuzey Kore, ABD'nin Gazze planını 'katliam ve soygun' olarak nitelendirerek eleştirdi.

12.02.2025 11:14
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(ANKARA) - Kuzey Kore, ABD'ye "Filistin halkının onuruna ve egemenliğine tecavüz etmeyi bırakması" çağrısında bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'un Gazze planını 'katliam ve soygun' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore devlet medyası, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni işgal etme ve iki milyondan fazla Filistinliyi sürme planı nedeniyle ABD'yi "katliam ve soygun yapmakla" suçladı. Kuzey Kore devlet medyası, bugün yayınladığı ve Trump'ın adının açıkça geçmediği bir yorumda, "Dünya şimdi ABD'nin bomba gibi açıklamasıyla kaynıyor" denildi.

Beyaz Saray'ın Gazze önerisinin ABD'nin dünya egemenliğine yönelik "hegemonik, istilacı" hırsının bir kanıtı olduğunu belirten Kuzey Kore devlet medyası, Trump yönetiminin Panama Kanalı ve Grönland'ı ele geçirme çağrıları ve " Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirme kararı nedeniyle ABD'yi 'vahşi bir soyguncu' olarak" nitelendirdi. Haberde, "ABD anakronik hayallerinden uyanmalı ve diğer ülke ve ulusların haysiyet ve egemenliklerine tecavüz etme eylemini bir an önce durdurmalıdır. Bu sadece Gazze Şeridi ile sınırlı bir mesele değil" denildi.

Kuzey Kore, Filistinlilere yönelik katliamı nedeniyle İsrail'i kınayarak ve ABD'yi işlediği suçların "suç ortağı" olarak nitelendirerek, Gazze'deki durumu açık bir şekilde eleştirdi.

Kuzey Kore ve ABD ilişkileri nasıl seyredecek?

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Yong Un arasındaki gelgitli ilişkinin Trump'ın ikinci döneminde nasıl bir seyir izleyeceği henüz belli değil.

Trump, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yönetiminin "Kuzey Kore ile ilişkileri olacağını" söyledi ve "Kuzey Korelilerle çok iyi anlaştığını" belirtti. Trump, ilk döneminde Kim ile üç kez bir araya gelmiş; ayrıca 1953'te Kore Savaşı'na fiili bir son veren ateşkesten beri Kuzey Kore topraklarına 2019 yılında ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Kuzey Kore ise dün bir kez daha ABD'yi ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmakla suçladı. ABD Donanması'na ait bir hızlı saldırı nükleer denizaltısının Güney Kore'nin Busan kentindeki bir limana yanaşmasının ardından askeri güçlerinin gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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