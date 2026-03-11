Kuzey Kore'den tarihi İran resti: Askeri hamleler kabul edilemez - Son Dakika
Kuzey Kore'den tarihi İran resti: Askeri hamleler kabul edilemez

Kuzey Kore'den tarihi İran resti: Askeri hamleler kabul edilemez
11.03.2026 06:59
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Orta Doğu'daki gerilim giderek tırmanırken Kuzey Kore, Washington ve Tel Aviv'i sert sözlerle kınadı. Pyongyang yönetimi, İran'ın egemenliğine ve iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurgulayarak İran halkının liderini seçme hakkına saygı duyduklarını açıkladı.

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarına sert tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Washington ve müttefiklerinin İran'ın iç işlerine müdahale ettiğini savunarak söz konusu eylemleri "yasadışı saldırı" olarak nitelendirdi.

"BÖLGESEL BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Kuzey Koreli sözcü, ABD ve İsrail'in saldırılarının bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, bu adımların dünya genelinde istikrarsızlığı tırmandırdığını ifade etti.

Açıklamada, "ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğin temellerini yok eden ve İran'a yönelik yasadışı askeri saldırılarla dünya çapında istikrarsızlığı artıran saldırgan eylemlerinden ciddi endişe duyuyor ve bunları şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İRAN'IN SİYASİ SİSTEMİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ"

Sözcü, İran'ın siyasi sistemini hedef alan açıklamalar ve askeri hamlelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bir ülkenin siyasi düzenini değiştirmeye yönelik tehditlerin ve askeri eylemlerin uluslararası toplum tarafından eleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kuzey Kore, İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"İRAN HALKININ TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Kuzey Kore ayrıca İran Uzmanlar Meclisi'nin İslam Devrimi'nin yeni liderini seçtiğine dair açıklamaya da değindi. Pyongyang yönetimi, İran halkının en yüksek liderini seçme hakkına saygı duyduklarını belirterek ülkenin iç siyasi tercihinin dış müdahaleye konu olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ile İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD ile İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası İlişkiler, Washington, Kuzey Kore, Pyongyang, Orta Doğu, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

06:23
