Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı KCNA, Kim Jong Un'un tank kullandığı ve düşman mevzilerini dürbünle izlediğini gösteren fotoğrafları paylaştı. Düzenlenen askeri etkinlik, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına yanıt niteliğinde değerlendirildi.
Deri ceketiyle özdeşleşen Kim'in, tankın başına geçerek ordu mensuplarıyla gövde gösteri yaptığı anlarda Kuzey Kore'nin yeni savaş tankı da tanıtıldı. Kim, yeni tankın saldırı kapasitesinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek tankı denedi. Ajans, etkinliğe Güney Kore'nin başkenti Seul'u vurabilme kapasitesine sahip birliklerin de katıldığını aktardı.
Etkinlikte Kuzey Kore Savunma Bakanı Sun Nam ve üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu. Son dönemde nükleer silah denemelerine hız veren Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'ye yönelik söylemlerini de giderek sertleştiriyor.
ABD ve Güney Kore ortak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatına 4 Mart'ta başlamıştı. ABD ve Kore Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 14 Mart'a kadar sürecek tatbikat çerçevesinde 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar sahneleyeceği ifade edilmişti.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi - Son Dakika
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31.272'ye ulaştığını açıkladı.
Çin'in Hebei eyaletinin Sanhe kentinde bir dükkanda meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni olarak gaz sızıntısı gösterilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Çin'in Hebei eyaletindeki bir tavuk restoranında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlama, gaz sızıntısından kaynaklanmış olup, 27 kişi de yaralanmıştır. Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır.
Bayburt İl Müftüsü olarak görev yapmaktayken Diyanet İşleri Başkanlığına başkanlık müftüsü olarak atanan Abdurrahman Şahin, Kur'an kursu öğreticileri ve müftülük personeliyle iftarda bir araya gelerek, düzenlenen veda programında personelle vedalaştı. Şahin, personelle muhabbet ettikten sonra helallik alarak bugünü organize eden, emeği geçen herkese teşekkür etti. Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, müftülük çalışanları ve Kur'an kursu öğreticileri adına Şahin'e hediye takdiminde bulundu. Veda programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
Güney Kore'nin Tongyeong şehri açıklarında 11 mürettebatlı bir balıkçı teknesi batmıştır. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi sağ olarak kurtarılmış ve kayıp 1 kişiyi bulma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Kuzey Kore, gerçek atış tatbikatı gerçekleştirerek yeni geliştirdiği tankını kamuoyuna tanıttı. Ülke lideri Kim Jong-un, yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi. Tankçı birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, yeni tankın vurucu gücü ve manevra kabiliyeti büyük memnuniyet yarattı. Yeni tankın 2020 yılında sergilenen tankın gelişmiş bir versiyonu olabileceği düşünülüyor.
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