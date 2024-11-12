Kuzey Kore ve Rusya'dan Askeri Anlaşma

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(ANKARA) - Kuzey Kore devlet medyası, Rusya ile karşılıklı savunma anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri iş birliğinin sıklaşması uluslararası arenada endişeleri artırdı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, dün Rusya ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı onaylayan bir kararname imzaladı. Kuzey Kore'nin resmi haber kuruluşuna göre anlaşma, her iki tarafın onay belgelerini teati etmesiyle yürürlüğe girecek.

İlk olarak 19 Haziran'da Pyongyang'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ziyareti sırasında imzalanan bu anlaşma, her iki ülkenin de "saldırganlıkla" karşılaşmaları halinde birbirlerine "tüm araçları" kullanarak derhal askeri yardım sağlamalarını zorunlu kılıyor.

Kuzey Kore ve Rusya'nın "askeri ittifakı"

Putin ile anlaşmaya vardıklarında Kim Jong Un, haziran ayında anlaşmayı iki ülke arasındaki ikili bağları geliştirmeye yönelik bir adım olarak ele almış ve askeri anlaşmayı Rusya ile Kuzey Kore arasında bir "ittifak" olarak tanımlamıştı. Rusya parlamentosu da anlaşmayı 6 Kasım'da onayladı. Kuzey Kore ve Rusya arasında bu artan iş birliği içinde Rusya'ya silah transferi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek üzere binlerce Kuzey Kore askerinin konuşlandırılması da yer alıyor.

Güney Kore, ABD ve Ukrayna istihbaratı en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna güçlerine karşı ön saflarda savaşmak üzere gönderildiğini açıklamıştı. Kuzey Koreli askerlerin çoğu, Kiev'in ağustos ayında Rus topraklarına beklenmedik bir şekilde girmesinden bu yana kısmi Ukrayna kontrolü altında olan Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldı.

Zelensky, Kuzey Kore ve Rusya ittifakına "zayıf" tepki veren Batı'yı kınadı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna sınırındaki bölgede büyük bir saldırı başlatmaya ve Ukrayna güçlerine kaybettiği toprakları geri almaya hazırlanırken Kursk'ta aralarında Kuzey Kore askerlerinin de bulunduğu 50 bin kişilik bir güç topladığını bildirdi.

NATO üye ülkeleri de bu ittifaktan endişeli

Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığıyla ilgili henüz doğrudan bir yorum yapmadı ancak böyle bir hamlenin sonuçları uluslararası toplumda ve Avrupa'daki NATO üye ülkeleri arasında endişeye sebep oldu.

Zelensky, geçen hafta Batı'nın Pyongyang'ın çatışmaya dahil olmasına zayıf tepki verdiğini belirtirken Batı'nın bu tavrını kınadı ve Ukrayna güçlerinin Kuzey Kore birlikleriyle ilk kez çatışmaya girip kayıplar vermesinin ardından "dünyada istikrarsızlıkta yeni bir sayfa" açıldığı uyarısı yaptı.

Güney Kore'nin nükleer teknoloji korkusu

Güney Kore'de de Kuzey Kore'nin Rusya ile iş birliği yapması, Pyongyang'ın Ukrayna'daki desteği karşılığında Moskova'dan gelişmiş nükleer teknoloji alabileceği korkusunu arttırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, bu ayın başlarında Kuzey Kore askerlerinin Rusya'dan çekilmemesi halinde Ukrayna'ya silah gönderebileceği uyarısında bulunmuştu. Yoon, "Kuzey Kore, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin bir parçası olarak Ukrayna savaşına özel kuvvetler gönderirse, Ukrayna'yı aşamalı olarak destekleyeceğiz ve ayrıca Kore Yarımadası'nda güvenlik için gerekli önlemleri gözden geçirip uygulayacağız" demişti.