Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron ile Paris'te İsrail saldırılarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron ile Paris'te İsrail saldırılarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron ile Paris\'te İsrail saldırılarını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya gelerek ikili ilişkileri ve İsrail saldırılarının sonlandırılmasına yönelik çabaları ele aldı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ve İsrail saldırılarının sonlandırılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan-ABD-İsrail müzakereleri ve 'Çerçeve Anlaşması' kapsamında İsrail saldırılarına son verilmesine yönelik yürütülen çabaların değerlendirildiği bildirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Avn, Fransa'nın Lübnan'a sağladığı destek, ülke durumunu yakından takibi ile devlet otoritesi, egemenliği ve resmi kurumlarının güçlendirilmesine yönelik katkıları dolayısıyla mevkidaşı Macron'a teşekkür etti. Avn ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin dolmasının ardından başlayacak döneme ilişkin Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından başlatılan ortak girişimi takdirle karşıladığını kaydetti.

Görüşmede temasların sürdürülmesi, başta ekonomi ve enerji alanları olmak üzere çeşitli kulvarlarda iş birliğinin geliştirilmesi ve Lübnan deniz bloklarında petrol ile doğal gaz arama çalışmalarının yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA
Emmanuel MacronDış PolitikaEkonomiEnerjiİsrailFransaLübnanParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran kaza Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı Kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:30:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron ile Paris'te İsrail saldırılarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement