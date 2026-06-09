Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3666 - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3666

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3666
09.06.2026 17:13
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3666 ölü, 11321 yaralı var; sağlık altyapısı ağır hasar gördü.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 666'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 321'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 666'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 321'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 9 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 251'i çocuk ve 359'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 168 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 131 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 392'sinin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 170 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3666 - Son Dakika

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