Lübnan\'da Saldırı Sonrası Hastane Ziyareti

Dünya

Lübnan Halk Sağlığı Bakanı Firas Abiad, dün akşam geç saatlerde Al-Rasoul Al-Aazam, Al-Zahraa, Amerikan Üniversitesi ve Lübnan Amerikan Üniversitesi-Rizk hastanelerini ziyaret etti ve saldırıda yaralananlar hakkında bilgi aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların çoğunun gözlerinden ameliyat olduğu açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Bakanı Firas Abiad, Al-Rasoul Al-Aazam, Al-Zahraa, Amerikan Üniversitesi ve Lübnan Amerikan Üniversitesi-Rizk hastanelerini gezerek kablosuz cihaz patlamasında yaralananların durumlarını ve hastanelerin tedavi için hazır olup olmadıklarını inceledi. Bakan Abiad, hastanelerde yaralılara hızlı ve etkili tedavi sağlama konusunda büyük bir kararlılık gördüğünü belirterek, ameliyat ekiplerinin çoğu gözlere yönelik olmak üzere neredeyse kesintisiz operasyonlar gerçekleştirdiğini, aynı zamanda Beyrut ve güney banliyölerindeki hastanelerin ameliyathaneler, yoğun bakım ya da normal ve acil servislerdeki yataklarda bulunan yaralılarla dolu olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda Bakan Abiad, Halk Sağlığı Bakanlığı'nın, Bakanlığın Sağlık Acil Durum Merkezi ile hastaneler arasında koordinasyon sağlayarak yaralıları başkent ve güney banliyösü dışındaki bölgelerdeki hastanelere yönlendirmeye başladığını açıkladı. Bu durum, yaralılarını taşıyan vatandaşların, yaralıların uygun şekilde dağıtılması ve mümkün olan en kısa sürede tedavilerinin sağlanması için izlenen talimatlara ve prosedürlere yanıt vermelerini gerektirmektedir" denildi.