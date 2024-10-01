İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

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İsrail'in kara harekatı başlattığı Lübnan'daki vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı. Başkent Beyrut'ta canını kurtarabilen Lübnanlılar savaştan kaçıp akın akın Türkiye'ye gelmeye başlayınca uçak seferleri tükenirken, İstanbul Havalimanı'na varan Lübnanlılar "Ülkemiz şu an çok kötü durumda. Uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.

01.10.2024 13:12
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İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı. Güvenlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un seferlerini iptal ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vatandaşlar, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gidiyor.

İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

"İNSANLAR DEHŞET İÇERİSİNDE OLUP BİTENİ İZLİYOR"

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lübnanlı vatandaşlar, "Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.

İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

"LÜBNAN'IN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORUZ"

Beyrut'a yaşanan olaylardan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Lübnanlı gazeteci Lina jihaab, "Son yaşanan olaylardan sonra Beyrut'ta durum iyi değil. Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var. Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz" diye konuştu.

İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti
İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti
İsrail\'in harekatı sonrası Lübnan\'dan kaçanlar Türkiye\'ye akın etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (70)

  • Gürol Şekerler:
    Bir siz eksiktiniz.. Suriye Lübnan İran İrak gelin... Misafirperver milletiz. 354 27 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Hoşgeldiniz din kardeşlerim 93 267 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    insan vatanı için savaşır kaçmaz o yüzden sizde birlik beraberlik yok herşeyi hak ediyorsunuz 282 19 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Gelin gelin 1 eksik 1 fazla farketmez 261 30 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Sıkı tutunun su alan gemiye bir yük daha geliyor..... 228 10 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Yeni göçler başlamasın artık 202 9 Yanıtla
  • Murat Akdeniz:
    bi siz eksiktiniz tam olduk 194 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SIZE HERSEY MUSTEHAK 146 39 Yanıtla
  • Murat:
    kaçanlarda kalıp ülkesi için savaşacak tip yok zaten.!! bunlar önce kaçıp gider, savaş bitince kaymağı yemeğe başlarlar.!! ölen öldüğü ile kalır 169 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bakalım Lübnanlılar da ülkemize sığınınca Ülkemizde mülteci istemeyen yaygaracılar ne diyecek 41 123 Yanıtla
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