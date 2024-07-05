Macaristan Başbakanı Orban, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Görüştü

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(MOSKOVA) - AB dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Orban, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Moskova'da görüştü. AB üst düzey yetkilileri, "AB'yi temsil etmiyor" dese de; Putin, Orban'ı "AB dönem Başkanı" olarak karşıladı.

AB dönem başkanlığını devraldıktan hemen sonra sürpriz diplomatik ziyaretlere başlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın ardından Rusya'daydı. Orban, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Putin: "AB Konseyi Başkanı olarak da geldiğinizi biliyorum"

Üst düzey AB yetkililerinin ziyaretlerle ilgili "Hiçbir şekilde AB'yi temsil etmemektedir" açıklaması yapmasına yol açan sürpriz ziyarette Rusya-Ukrayna savaşı konuşuldu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Orban'ı, "Bu kez sadece uzun süreli bir partnerimiz olarak değil, aynı zamanda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olarak da geldiğinizi biliyorum" diyerek karşıladı. Putin, şöyle devam etti:

"Umarım bu zor durumda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunma ve tabii ki Avrupa'nın en büyük krizine - Ukrayna'dan bahsediyorum - ilişkin olası senaryoları ele alma fırsatımız olur. Kısa bir süre önce, sanırım 2 Temmuz'da Kiev'i ziyaret ettiğinizi ve şimdi de Ukrayna'da ortaya çıkan durumu ayrıntılı olarak görüşmek üzere buraya geldiğinizi biliyorum."

Orban: "Macaristan yakında Avrupa'da tüm taraflarla konuşabilecek tek ülke olacak"

Orban ise ikili görüşme öncesi açıklamasında, "Sizin de belirttiğiniz üzere, Macaristan 1 Temmuz'da AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı. Son toplantımız savaştan önceydi; Şubat 2022'de bir araya gelmiştik. İşte tam da bu nedenle bu iki toplantı birbirinden farklı" dedi.

Orban, Macaristan'ın Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili tüm taraflarla konuşabilen tek ülke olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine zor bir durumda bile benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için size minnettarım. Size şunu söylemeliyim ki bu çatışmanın her iki tarafıyla da konuşabilecek ülke sayısı hızla azalıyor. Macaristan muhtemelen yakında Avrupa'da tüm taraflarla konuşabilecek tek ülke olacak. Bu vesileyle sizinle bir dizi önemli konuyu görüşmek istiyorum. Ayrıca Avrupa için önemli olan bazı konulardaki görüşlerinizi de öğrenmek istiyorum."

AB'den sert tepki gelmişti

Orban'ın Moskova ziyaretine AB'den sert tepki gelmişti. Orban-Putin görüşmesi öncesi açıklama yapan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Başbakan Orban, Moskova'yı ziyaret etmek üzere AB Konseyinden herhangi bir yetki almamıştır. Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmemektedir" diyerek, AB Konseyi kararları gereğince Putin ile AB arasında herhangi bir resmi temasın mümkün olmadığını hatırlatmıştı.

Orban ise sürpriz Moskova ziyaretine ilişkin ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında AB'yi eleştirmiş ve " Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barış yapamazsınız" demişti.

Orban-Zelenskiy görüşmesi

Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devraldı. Orban'ın görevi devraldıktan sonra ilk işi Kiev'i ziyaret etmek oldu. Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra ilk kez Ukrayna'ya giden Orban, Zelenskiy'den "barış görüşmelerini hızlandırabilecek hızlı bir ateşkesi" değerlendirmesini istedi.

Orban, AB karşıtı politikaları ve üye ülkelerin ulusal politikalarının öncelikli olması gerektiğine dair tutumuyla biliniyor. AB'nin Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya desteğini de eleştiren Orban'ın ziyaretleri birlik içinde tartışmalara yol açtı.