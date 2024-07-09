Macaristan Başbakanı Orban, Rusya-Ukrayna savaşının vahşetini kınadı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Rusya-Ukrayna savaşının vahşetini kınadı

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya-Ukrayna savaşının vahşetini kınadı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarına tepki göstererek, savaşın vahşetinin öngörülebileceği gibi yeni bir seviyeye ulaştığını belirtti. Orban, geçen hafta Rusya ve Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretleri 'barış misyonu' olarak nitelendirdi.

09.07.2024 17:11
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları ile ilgili olarak, "Dün Kiev'de meydana gelen trajik ve menfur saldırı korkularımızda haklı olduğumuzu kanıtlıyor: Rusya-Ukrayna savaşının vahşeti öngörülebileceği gibi yeni bir seviyeye ulaştı. İşte tam da bu nedenle 9 gün önce bir barış misyonu başlattık" dedi. Orban, Rusya ziyareti sebebiyle eleştirilerin odağında kalmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında birçok AB ülkesi yetkilisi Orban'a tepki göstermiş, AB konseyi Başkanı Charles Michel, AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi olmadığını belirtmişti. Rusya ziyaretini 'barış misyonu' olarak nitelendiren Orban, dün Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve 38 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırılarına ilişkin, "Dün Kiev'de meydana gelen trajik ve menfur saldırı korkularımızda haklı olduğumuzu kanıtlıyor: Rusya-Ukrayna savaşının vahşeti öngörülebileceği gibi yeni bir seviyeye ulaştı. İşte tam da bu nedenle 9 gün önce bir barış misyonu başlattık. Savaşın artan şiddeti, küresel güçlerin savaş politikalarını terk etmeleri ve bunun yerine Rusya ve Ukrayna'yı ateşkes ve barış görüşmelerine yönlendirecek bir barış politikası oluşturmaları için bir çağrıdır. Daha fazla kan dökülmesini önlemenin tek yolu budur" açıklamasını yaptı.

BARIŞ MİSYONU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi başkanlığını devralmasının ardından geçen hafta 'barış misyonu' adını verdiği ziyaretleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Orban'ın Rusya ziyareti AB yönetiminin tepkisine neden olmuş, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır" dedi. Orban, 'barış misyonu 3.0' olarak adlandırdığı bir diğer ziyaretini de Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdi. Çin devlet Başkanı Şi Cinpig ile görüşmesiyle ilgili, "Başkan Şi bugün bana Çin'in barış koşullarını yaratmaya yönelik çabalarını sürdüreceğini açıkça ifade etti. Biz yalnız değiliz! Barış misyonu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Macaristan Başbakanı Orban, Rusya-Ukrayna savaşının vahşetini kınadı - Son Dakika

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