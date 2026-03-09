Macron, Akdeniz'e Donanma Gönderiyor - Son Dakika
BBC

Macron, Akdeniz'e Donanma Gönderiyor

Macron, Akdeniz\'e Donanma Gönderiyor
09.03.2026 20:37
Fransa, Hürmüz Boğazı dahil Akdeniz ve Kızıldeniz'e savaş gemileri gönderecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık on donanma gemisini "savunma desteği" olarak Akdeniz ve Kızıldeniz'e konuşlandıracaklarını, bu planın Hürmüz Boğazı'nı da içerebileceğini söyledi.

Macron, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile 9 Mart'ta Kıbrıs'ta biraraya geldi.

Burada iki liderle açıklama yapan Macron, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak için Fransa'nın iki fırkateyn tahsis edeceğini belirtti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Fansa'nın ayrıca bölgeye sekiz savaş gemisi, uçak gemisi grubu ve iki helikopter gemisi konuşlandıracağını söyledi.

Macron, bu askeri faaliyetin ticari gemileri desteklemek için Hürmüz Boğazı'nı da içerebileceğini belirtti.

"Tamamen savunma amaçlı, tamamen refakat görevi üstlenecek bir plan kurma sürecindeyiz," diyen cumhurbaşkanı, planın Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerle birlikte hazırlanması gerektiğini belirtti.

Macron, "[Planın] amacı, çatışmanın en yoğun aşaması sona erdikten sonra, mümkün olan en kısa sürede konteyner gemileri ve tankerlerin refakatini sağlayarak Hürmuz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını sağlamaktır" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İran'ın misillemeleriyle savaş Ortadoğu'ya yayıldı.

1 Mart'ta Kıbrıs'ta bulunan İngiliz hava üssüne bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

Fransa saldırının hemen ardından adaya bir fırkateyn gönderdi.

Ülkenin Charles de Gaulle uçak gemisinin de önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'e varması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı ise krizin ilk günlerinden beri merkezde.

Tahran, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak defalarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti.

Boğazdan geçişler teknik olarak açık olsa da fiilen gemi trafiği durmuş durumda.

Hürmüz Boğazı küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin %20'sinin geçişine ev sahipliği yapıyor.

İran Basra Körfezi'nde bulunan bu dar boğazın kuzey kıyısını kontrol ediyor.

Krizle birlikte ham petrol fiyatları da hızlı bir yükselişe geçti.

Geçen haftayı 92 dolarla kapatan Brent petrolün varili, bu haftaya sert bir yükselişle 109 dolardan başladı.

G7 ülkelerinin yükselen petrol fiyatlarını görüşmek üzere 9 Mart'ta acil bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Maliye bakanları, çatışmanın ekonomik etkilerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Kaynak: BBC

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Akdeniz, Fransa, Enerji, Dünya, Son Dakika

BBC
