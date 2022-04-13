Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik işbirliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti.

MACRON'DAN TÜRKİYE VE RUSYA İTİRAFI

"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz" ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

BATININ ZAYIFLIĞI RUSYA'YI CESARETLENDİRDİ

Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı operasyon başlatma konusunda cesaretlendirdiği iddiasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce operasyonu durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.