Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

MACRON'DAN PEZEŞKİYAN'A TELEFON

ABD-İsrail-İran savaşının başından bu yana bir ilk yaşandı. İlk kez bir Avrupalı lider İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı aradı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMALI"

Macron görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüm.

Ona, şu anda Fransız büyükelçiliğinde bulunan Cécile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliği ve Fransa'ya dönüşlerinin bizim için mutlak öncelik olduğunu söyledim. İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğinin altını çizdim.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasına son vererek seyrüsefer özgürlüğünü de garanti altına almalıdır. Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin derin endişemizi yineledim; bunlar mevcut krizin temelinde yatmaktadır.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM HER ZAMANKİNDEN DAHA GEREKLİ"

Bu kritik zorlukların üstesinden gelmek, gerginliği sona erdirmek ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha gerekli. İletişimi sürdürme konusunda anlaştık."

AKDENİZ'E FRANSA HELİKOPTER GEMİSİ GÖNDERDİ

Öte yandan Fransa'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle Orta Doğu'daki yüksek tansiyon devam ederken, Akdeniz'e amfibi helikopter gemisi konuşlandırdığı bildirildi.

Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, "Tonnerre" isimli helikopter gemisi de "Orta Doğu'da devam eden kriz bağlamında Fransız silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini güçlendirmek için" Akdeniz'e konuşlandırıldı.

CHARLES DE GAULLE DE GÖLGEDE

Öte yandan, 3 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz'e hareket emri verdiği Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle de bölgeye ulaştı.

GÜNEY KIBRIS'A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Macron Orta Doğu'daki belirsizlik karşısında Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurları ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdiğini söylemişti.

Ayrıca Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu.