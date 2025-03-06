Macron\'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin\'den sert yanıt

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Fransa ve tüm Avrupa için bir tehdit haline geldiğini söyleyen Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını kaydetti.

PUTİN'DEN MACRON'A YANIT: SONUNA KADAR GİDİP BOYUN EĞMEMEMİZ LAZIM"

Macron'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, Batı'nın Rusya'yı zorlamaya çalıştığını kaydetti. Putin, " "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

MACRON'A NAPOLYON GÖNDERMESİ

Putin, şöyle devam etti: "Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var." Putin Macron'a 'Bazıları Napolyon'un seferinin nasıl sonuçlandığını unutmuş' sözleri ile yanıt verdi.

ZAHAROVA: MACRON'UN TEZLERİ SAHTE

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesinin kullanılabileceği ve Rusya'nın Avrupa ile savaşmak için hazırlık yaptığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, "Bunlar, bir takım sahte tezler. Macron'un, Ukrayna krizinin temel nedenlerinden birinin, Batı'nın Rus çıkarlarını kasıtlı olarak hiçe saymasında yattığını anlamaması mümkün değil." dedi.

"ÇATIŞMALARA ARA VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne karşı çıktığını ifade eden Zaharova, Fransa ile İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaları geçici olarak durdurmaya çalıştıklarını söyledi. Zaharova, "Ukrayna meselesinin nihai çözümüne ilişkin ciddi anlaşmalara ihtiyaç var. Çatışmalara ara verilmesi kabul edilemez. Bu, tam tersi sonuçlara yol açacak. Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırması da kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA 1990 YILI TEMELLERİNE DÖNMELİ"

Ukrayna'nın, güvenlik garantilerini kendi başına sağlayabileceğini dile getiren Zaharova, "Ukrayna, 1990 tarihli Kuruluş Bildirgesi'nde yer alan devlet temellerine dönerek bunu yapabilir. Burada, tarafsız olma, herhangi bir ittifaka katılmama, nükleer silaha sahip olmama, Nazi ideolojisinden vazgeçme statüsü söz konusudur." dedi.

Zaharova, Almanya'nın, Ukrayna destekli Rus Gönüllü Kolordusu'nun (RDK) faaliyetlerine göz yumduğunu belirterek, "Almanya, bu örgütle etkileşim kurarak, ateşle oynuyor. Bu ateş Almanya'ya da sıçrayabilir. Alman tarafına, bu tür örgütleri desteklemenin risklerini değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Almanya'nın bu konuda acı verici tecrübesi var." diye konuştu.