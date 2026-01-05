Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir

Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir
05.01.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'nın eski istihbarat şefi Hugo Carvajal, Nicolás Maduro'nun yargılandığı davada "kilit tanık" olmaya hazırlanıyor. New York Post'un haberine göre, 2019'da rejimle bağlarını koparan Carvajal'ın federal savcılarla iş birliği yapması, davanın seyrini Maduro aleyhine çevirebilir. Rejimin kara kutusu olarak tanımlanan Carvajal 2023'ten bu yana ABD'de hapiste gün sayıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm suçlamasıyla yargılandığı tarihi davada, "El Pollo" (Tavuk) lakaplı eski istihbarat şefi Hugo Carvajal'ın "kilit tanık" olarak kürsüye çıkacağı iddia edildi. Uzmanlar, Carvajal'ın itiraflarının Maduro için müebbet hapis yolunu açabileceğini belirtiyor.

"EL POLLO" KONUŞURSA DENGELER DEĞİŞİR

Venezuela'nın uzun yıllar istihbarat servisinin başında bulunan ve rejimin tüm karanlık noktalarına hakim olan Hugo Carvajal, Haziran ayında uyuşturucu terörizmi ve silah kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmişti. 2019 yılında Maduro ile yollarını ayırarak muhalefeti desteklemeye başlayan Carvajal'ın, önümüzdeki ay yapılması beklenen duruşmada federal yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğu bildirildi.

SAVCILAR AYLARDIR HAZIRLIK YAPIYOR

New York Post'a konuşan eski federal savcı Neama Rahmani, Carvajal'ın "ideal bir tanık" profili çizdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Uyuşturucu kaçakçılığı davalarındaki cezalar çok yüksek. Bu yüzden sanıkların ceza indirimi almak için iş birliği yapması kaçınılmazdır. Carvajal, kürsüye çıkıp doğruyu söylerse cezasında önemli bir indirim alacaktır."

1988'de Panama lideri Manuel Noriega'ya karşı açılan davayı yürüten efsanevi savcı Dick Gregorie ise, Carvajal'ın aylar öncesinden savcılıkla anlaşmış olabileceğini ve haftalardır bu ifade için hazırlandığını öne sürdü.

Carvajal, Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazarak Maduro hükümetinin bir "narko-terörist organizasyon" olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmiş,ABD yetkilileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

EL POLLO KİMDİR ?

Carvajal, 2004 – 2011 yıllarında Hugo Chavez döneminde Askeri Karşı-İstihbarat Müdürlüğü'nün (DGCIM) direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Ulusal Meclis'te milletvekilliği de dahil çeşitli görevlerde bulundu.

ABD, 2011 yılında Carvajal hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla iddianame hazırladı ve kendisini, ABD'de dağıtılmak üzere Venezuela'dan Meksika'ya yapılan kokain sevkiyatlarını koordine etmekle suçladı.

Savcılara göre Carvajal, "görevini uyuşturucu kaçakçılarını korumak ve operasyonlarını kolaylaştırmak" için kullandı.

Yıllarca Venezuela güvenlik aygıtının kilit bir figürü olarak görülen Carvajal, hükümete sadık biri olarak biliniyordu. Ancak 2019'da rejimle bağlarını kopardı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici devlet başkanlığı iddiasına arka çıktı.

ABD'nin talebi üzerine Carvajal, 2019 yılında Madrid'de yakalandı. Ancak İspanyol mahkemesinin iade kararını başlangıçta engellemesi üzerine Carvajal serbest kaldı ve iki yıl boyunca saklandı. 2021'de yeniden yakalanıp 2023'te ABD'ye iade edildi. 2025 yılında tüm suçlamaları kabul etti.

Carvajal, "kokain ithal etme planı yapma" ve özellikle "FARC gibi yabancı bir militan gruba maddi destek sağlama" gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Venezuela, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Hugo, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:45:41. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.