Maduro\'yu, New York sokaklarında sergilediler

ABD, uzun zamandır açıkça sinyalini verdiği Venezuela'ya operasyonu dün gece gerçekleştirdi. Delta Force birlikleri başkent Caracas'a girip Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini yakaladı.

MADURO, METROPOLİTAN TUTUKEVİ'NE GETİRİLDİ

Maduro ve eşi ABD savaş gemisine alınırken, New York'a götürüldü. Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki Metropolitan Tutukevi'ne getirildi.

NEW YORK SOKAKLARINDA ARAÇLA GEZDİRDİLER

Maduro'nun yarın ilk kez hakim karşısına çıkması beklenirken, bir skandala imza atıldı. Maduro, New York sokaklarında bir aracın arkasında sergilendi.

METROPOLİTAN KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARIYLA BİLİNİYOR

Öte yandan New York'taki Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn), federal hükümet tarafından işletilen ve özellikle son yıllarda kötü yaşam koşullarıyla gündemden düşmeyen bir tutukevidir. Mahkemesi devam eden sanıkların tutulduğu bu merkez; kronik personel eksikliği, hijyen sorunları, şiddet olayları ve dondurucu soğuk gibi insani krizlerle anılmaktadır.

Aralarında Sean "Diddy" Combs ve Sam Bankman-Fried gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok yüksek profilli mahkuma ev sahipliği yapan kurum, günümüzde Amerikan ceza sistemindeki aksaklıkların en somut simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İLK DURAK GUANTANAMO

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a götürülmeden önce Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne getirileceği ve buradan New York'a transfer edileceği belirtildi. CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Maduro çiftini taşıyan gemi Guantanamo'ya gidecek.

Buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek. Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

İŞTE MADURO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ayrıca Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan belgede, Maduro "yolsuz, gayrimeşru bir hükümeti yıllarca yönetmek" ile suçlanıyor. Ayrıca belgede Maduro'nun, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere hukuksuz eylemler için kötü kullandığı belirtiliyor.

Belgede, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı eylemlerinin Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği öne sürülüyor. Ayrıca belgede, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır." ifadesi yer alıyor.