Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

İran'da hayat pahalılığına karşı 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sürerken, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül İran hakkında yazdığı mesajına gelen tepkilere isyan etti.

İRAN'DA PROTESTOLAR GÜNLERDİR SÜRÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik koşullara ve hayat pahalılığına tepkiyle başlayan eylemler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Uluslararası insan hakları kuruluşları protestolar sırasında 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla insanın gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca ülkede haber akışının sağlıklı biçimde takip edilmesini zorlaştıran internet kesintileri de dikkat çekiyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, İRAN'DAKİ ZÜLME İSYAN ETTİ

Mahsun Kırmızıgül, İran'daki gelişmelere ilişkin paylaşımında İran halkını sevdiğini belirterek, "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah'ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ESKİ MAHSUN YOK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kırmızıgül, paylaşımına gelen eleştiriler üzerine bu kez daha sert bir açıklama yaptı. Bazı kullanıcıların "Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor" yorumlarına tepki gösteren sanatçı, "İran'la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca "Filistin'le ilgili hiç yazmamış" demişler. Filistin'le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edenlere bakın. Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran'da da, Filistin'de de, Suriye'de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz." dedi.