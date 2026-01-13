Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi - Son Dakika
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
13.01.2026 09:19
İran'da ülke genelinde yayılan ekonomik koşullara ve hayat pahalılığına tepki gösteren protestolar devam ediyor. Protesto sürecinde çok sayıda can kaybı yaşanırken Mahsun Kırmızıgül, İran halkına destek mesajı yayınladı. Kırmızıgül, "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum" dedi. Ancak sanatçı, bu paylaşımına gelen eleştirilere tepki göstererek sert çıktı.

İran'da hayat pahalılığına karşı 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sürerken, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül İran hakkında yazdığı mesajına gelen tepkilere isyan etti.

İRAN'DA PROTESTOLAR GÜNLERDİR SÜRÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik koşullara ve hayat pahalılığına tepkiyle başlayan eylemler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Uluslararası insan hakları kuruluşları protestolar sırasında 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla insanın gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca ülkede haber akışının sağlıklı biçimde takip edilmesini zorlaştıran internet kesintileri de dikkat çekiyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, İRAN'DAKİ ZÜLME İSYAN ETTİ

Mahsun Kırmızıgül, İran'daki gelişmelere ilişkin paylaşımında İran halkını sevdiğini belirterek, "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah'ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ESKİ MAHSUN YOK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kırmızıgül, paylaşımına gelen eleştiriler üzerine bu kez daha sert bir açıklama yaptı. Bazı kullanıcıların "Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor" yorumlarına tepki gösteren sanatçı, "İran'la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca "Filistin'le ilgili hiç yazmamış" demişler. Filistin'le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edenlere bakın. Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran'da da, Filistin'de de, Suriye'de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz." dedi.

    Yorumlar (10)

  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    İranda halkın zor durumda olma sebebi abd amborgoları değilmi, şimdi halkın zor durumda olduğunu bahane edip ayrılıkçılara arka çıkmak ta nedir, bu abd nin değirmenine su taşımak değilde nedir, bence daha sağlıklı ve objektif dününüp yorum yazmalı 34 7 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    kardeşim çin abd ambargolarına boyun eğdimi ? adamlar dinle uğraşmaktan gelişemedi 6 17
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Gezi Parkı olayındada baş rollerde oynamıştı, 17 4
  • baron_2323 baron_2323:
    Birde bu amerikalılar türedi başımıza dün hadise bugün bu madem öyle ise Gazze hakkında da bir yorum yapsaydı da duruşunu görseydik bari 20 6 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    mahsun hadise bu sanatcı tayfası aynı yerden besleniyor eski mahsun yokmuş ne yapacaksın devletimi yıkacaksın 12 4 Yanıtla
  • Cengiz Ay Cengiz Ay:
    eski mahsun yok diyo haberiniz olsun üzerine gitmeyin aglar çocuk arkadaşlar 3 1 Yanıtla
  • 768107 768107:
    ulkeler din ile ugrasacagina uretim ilimle bilimle ilgilense halki rahat eder 2 2 Yanıtla
