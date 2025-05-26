Malta Filistin\'i Resmen Tanıyacak

MALTA Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta'da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuştu. Abela, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Gazze'deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Filistin'i tanıma kararının 'ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, "Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir" diye konuştu.

Abela, ayrıca Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar'a Malta'da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Abela, "Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır" ifadelerini kullandı.