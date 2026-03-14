Mamdani New York\'a "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehir yönetiminde LGBT topluluğuna yönelik politikaları koordine edecek yeni bir birim kurdu. Mamdani’nin imzaladığı başkanlık kararnamesiyle “Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi” resmen oluşturuldu.

LGBT bireylere yönelik politikaları güçlendirmeyi hedefleyen Mamdani, New York’un bu kişiler için “bakım, fırsat ve koruma” sağlayan bir şehir olması gerektiğini savunuyor. Belediye başkanı ayrıca kentin LGBT bireyler için bir “sığınak” olması gerektiğini dile getiriyor.

OFİSİN BAŞINA TRANS KADIN ATANDI

Yeni kurulan birimin başına trans kadın Taylor Brown getirildi. Mamdani, New York Eyaleti Başsavcılığı Sivil Haklar Bürosu’nda yardımcı başsavcı olarak görev yapan Brown’ı Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak atadı.

Taylor Brown yaptığı açıklamada New York’un kendisine hayatında birçok fırsat sunduğunu vurgulayarak, “New York bana hayat kurtaran sağlık hizmetleri, eğitim, bir ev, bir kariyer ve seçtiğim ailemi verdi. Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Brown ayrıca New York’un herkes için açık bir şehir olmaya devam etmesi için çalışacağını ve ayrımcılığa uğrayan bireyler için kentin bir umut ve fırsat merkezi olmayı sürdüreceğini söyledi.

AYRIMCILIĞA KARŞI KOORDİNASYON GÖREVİ ÜSTLENECEK

Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi için şehir kurumları arasında koordinasyon sağlayacak. Ofis ayrıca 2017 yılında başlatılan ve LGBT bireylere yönelik destek hizmetlerini bir araya getiren NYC Unity Project’i de denetleyecek.

Brown, görev kapsamında farklı kurumlarla iş birliği yaparak LGBT topluluğunu düşmanca tutumlara karşı korumayı hedeflediğini belirtti.

SİVİL HAKLAR VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Taylor Brown daha önce kamu alanlarında ve konutlarda trans bireylere yönelik ayrımcılık vakaları üzerinde çalıştı. Brown ayrıca devlet okullarında ırk ve engellilik temelli ayrımcılık eşitsizlikleriyle mücadele eden davalarda yer aldı ve sivil haklar korumalarını zayıflatan federal uygulamalara karşı yürütülen hukuki süreçlerde görev aldı.