Mamdani New York'a "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kurdu! Başına trans kadın getirdi - Son Dakika
14.03.2026 10:46  Güncelleme: 10:51
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Belediye Başkanlığı "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kuruldu. Şehirde LGBT politikalarını koordine edecek birimin başına trans kadın Taylor Brown atandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehir yönetiminde LGBT topluluğuna yönelik politikaları koordine edecek yeni bir birim kurdu. Mamdani’nin imzaladığı başkanlık kararnamesiyle “Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi” resmen oluşturuldu.

LGBT bireylere yönelik politikaları güçlendirmeyi hedefleyen Mamdani, New York’un bu kişiler için “bakım, fırsat ve koruma” sağlayan bir şehir olması gerektiğini savunuyor. Belediye başkanı ayrıca kentin LGBT bireyler için bir “sığınak” olması gerektiğini dile getiriyor.

Yeni kurulan birimin başına trans kadın Taylor Brown getirildi. Mamdani, New York Eyaleti Başsavcılığı Sivil Haklar Bürosu’nda yardımcı başsavcı olarak görev yapan Brown’ı Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak atadı.

Taylor Brown yaptığı açıklamada New York’un kendisine hayatında birçok fırsat sunduğunu vurgulayarak, “New York bana hayat kurtaran sağlık hizmetleri, eğitim, bir ev, bir kariyer ve seçtiğim ailemi verdi. Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Brown ayrıca New York’un herkes için açık bir şehir olmaya devam etmesi için çalışacağını ve ayrımcılığa uğrayan bireyler için kentin bir umut ve fırsat merkezi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi için şehir kurumları arasında koordinasyon sağlayacak. Ofis ayrıca 2017 yılında başlatılan ve LGBT bireylere yönelik destek hizmetlerini bir araya getiren NYC Unity Project’i de denetleyecek.

Brown, görev kapsamında farklı kurumlarla iş birliği yaparak LGBT topluluğunu düşmanca tutumlara karşı korumayı hedeflediğini belirtti.

Taylor Brown daha önce kamu alanlarında ve konutlarda trans bireylere yönelik ayrımcılık vakaları üzerinde çalıştı. Brown ayrıca devlet okullarında ırk ve engellilik temelli ayrımcılık eşitsizlikleriyle mücadele eden davalarda yer aldı ve sivil haklar korumalarını zayıflatan federal uygulamalara karşı yürütülen hukuki süreçlerde görev aldı.

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    çok medeni ???? 3 5 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    LGBT ler de Müslüman demekki 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Arslan Mehmet Arslan:
    Hoşgörü ile alakalı, anlayışsız yorumcular, Belediye başkanını tebrik ediyorum.. 1 3 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bu olmadı işte . 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı

10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
10:16
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’i böyle anlatmıştı Son sözü ders niteliğinde
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
