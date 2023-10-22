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Helal olsun sana Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''One minute'' videosuyla Filistin'e destek oldu - Son Dakika

Helal olsun sana Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''One minute'' videosuyla Filistin'e destek oldu

Son Güncelleme: 22.10.2023 17:02

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Filistin'e destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Gazze saldırılarını meşrulaştıran İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e karşı verdiği "One minute" tepkisini yayınladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli, günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One minute" videoyu paylaşarak destek oldu.

BALOTELLI'DEN "ONE MINUTE" PAYLAŞIMI

Yıldız golcü Balotelli, Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında gösterdiği "one minute" tepkisi dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'One minute' videosuyla Filistin'e destek verdi

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Yıldız futbolcu Balotelli, ikinci dönemini yaşadığı Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol kaydederek adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Mario Balotelli, One Minute, Filistin, İsrail, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Helal olsun sana Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''One minute'' videosuyla Filistin'e destek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helal olsun sana Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''One minute'' videosuyla Filistin'e destek oldu - Son Dakika
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