Helal olsun sana Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''One minute'' videosuyla Filistin'e destek oldu

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli, günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One minute" videoyu paylaşarak destek oldu.
Yıldız golcü Balotelli, Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında gösterdiği "one minute" tepkisi dünya genelinde yankı uyandırmıştı.
Yıldız futbolcu Balotelli, ikinci dönemini yaşadığı Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol kaydederek adından söz ettirmeye devam ediyor.
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