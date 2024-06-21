Mark Rutte'nin Tek Rakibinin Adaylıktan Çekilmesiyle Bir Sonraki NATO Genel Gekreteri Olması Bekleniyor - Son Dakika
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Mark Rutte'nin Tek Rakibinin Adaylıktan Çekilmesiyle Bir Sonraki NATO Genel Gekreteri Olması Bekleniyor

Mark Rutte\'nin Tek Rakibinin Adaylıktan Çekilmesiyle Bir Sonraki NATO Genel Gekreteri Olması Bekleniyor

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, tek rakibi Romanya Başkanı Klaus Iohannis’in adaylıktan çekilmesiyle ekim ayında görev süresi dolacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerine geçmesi bekleniyor. Rutte, henüz resmi olarak NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilmese de tek aday konumunda bulunuyor.

21.06.2024 17:43
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(ANKARA) - Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, tek rakibi Romanya Başkanı Klaus Iohannis'in adaylıktan çekilmesiyle ekim ayında görev süresi dolacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine geçmesi bekleniyor. Rutte, henüz resmi olarak NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilmese de tek aday konumunda bulunuyor.

NATO'ya üye 32 devletin resmi olarak onay vermesi durumunda Rutte göreve, NATO'nun kaderini belirleyecek ABD seçimlerinden yaklaşık bir ay önce, 2 Ekim'de başlayacak. NATO Genel Sekreterliği'ni kritik bir süreçte devralması öngörülen Rutte'nin eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi Aday Donald Trump ile iyi ilişkilere sahip olduğu yorumları yapılıyor. Trump, seçildiği takdirde NATO'dan çıkmayacağını belirtmiş ancak ABD'nin Ukrayna'ya yardımını 'hemen keseceğini' ifade etmişti.

Rutte'nin NATO'nun 75. yılının kutlanacağı 11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek zirveden önce üye devletlerden onay alması nedeniyle bir sonraki genel sekreter olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Romanya Devlet Başkanı Iohannis rekabetten çekilmeden önce, NATO'ya üye 32 devletten yalnızca birinin desteğini almayı başarabilmişti.

Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edip destek istemişti

NATO Genel Sekreterliği'ne seçilmek üzere kasım ayında kampanyasını başlatan Rutte, ilk başta Türkiye, Macaristan ve Romanya'nın direnciyle karşılaşmıştı. Rutte, 26 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşerek adaylığı için destek istemiş ve Türkiye'nin desteğini de kazanmıştı.

Bu hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşen Rutte, Macaristan'ın vetosunu da kaldırmayı başardı. Romanya Devlet Başkanı adaylıktan çekilirken ülkesinin güvenlik konseyine Rutte'yi desteklemeleri çağrısında bulundu.

Hollanda'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan eski başbakanı Rutte (57) geçen yıl siyasetten çekildiğini ifade ederek, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını duyurmuştu. Rutte'nin kararı koalisyon hükümetinin sığınmacı politikasındaki anlaşmazlıklarının ardından geldi. Kasım 2023'te yapılan erken seçimlerin ardından hükümetin oluşturulmasında yaşanan sorunlar nedeniyle Rutte, görevini 2 Haziran'da devredebilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Mark Rutte'nin Tek Rakibinin Adaylıktan Çekilmesiyle Bir Sonraki NATO Genel Gekreteri Olması Bekleniyor - Son Dakika

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