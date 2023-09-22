Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı - Son Dakika

Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı

Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
Son Güncelleme: 22.09.2023 18:05

Alaska'da nadir bir balık türü, rengarenk görünümüyle dikkat çekti. Joe Chmeleck adlı balıkçı, mavi etli ve turuncu benekli bu balığı yakalayarak sosyal medyada paylaştı. Balığın eti pişirildiğinde beyaza dönüşüyor. Alaska Balık Departmanı, bu türün civa seviyelerini belirlemede yetersiz olduğunu belirtti.

Alaska'dan bir balıkçının tuttuktan sonra fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı mavi etli ve turuncu benekli balık herkesin ağzını açık bıraktı.

Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı

Alaska'daki The Lodge at Otter Cove'un sahibi Joe Chmeleck, geçen ayın sonlarında Facebook ve Instagram'da nadiren görülen bir balık fotoğrafı paylaştı.

Chmeleck, 28 Ağustos'ta "Bugün balığa çıktım ve bir kaya yelesi yakaladım" diye yazdı. "Eti mavi. Pişirdiğinizde beyaza dönüşüyor. ' dedi.

Balığın mavi etli olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir Facebook kullanıcısı, "Ne kadar inanılmaz güzel bir balık görünüyor" diye yazdı.

Bir Instagram kullanıcısı, "Bu oldukça çılgın. Buna benzer hiçbir şey görmedim," diye yazdı.

Başka bir Facebook kullanıcısı, "Bu harika!! Böyle bir balığın varlığından haberdar değildim," diye yazdı.

Chmeleck'in açıklamasında, yakaladığı kaya yelelinin alabalığa benzer bir tat taşıdığını söyledi.

Alaska Balık Departmanı, cins için civa seviyelerini belirlemek için yeterli bir örnek olmadığı için için kaya yelelilerinin tüketim önerisi sunamamıştır.

Kaya yeleliği veya Hexagrammos lagocephalus olarak da bilinen bu deniz balığı, genellikle Kaliforniya'daki Point Conception State Marine Reserve'den Alaska'daki Bering Denizi'ne kadar olan kuzey Pasifik Kıyısı boyunca bulunur.

Kaya yelelilerinin genellikle kahverengi, kırmızı, turuncu ve yeşil renklere kadar değişebilen "lekelendirilmiş" bir desene sahip koyu pulları olduğunu belirten Oregon Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ile Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı, bu balık türünün kayalık ortamlarla uyum sağlamasına olanak tanıdığını belirtiyor.

Balığın neden dokusunda mavi-yeşil pigmentler olduğu konusunda bilim adamları kesinbir açıklama yapmadı, ancak Oregon Deniz Araştırmaları Vakfı'na göre bu renkleme balığın biyolojik olarak yeşil safra ürettiği çünkü balık, deniz solucanları, kabuklular ve küçük balıklarla beslendiği biliniyor.

Genellikle bu balık türü, Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'na göre 24 inç uzunluğa ve 1,83 pound ağırlığa kadar büyüyebilir.

Chmeleck'in bu balık hakkındaki gönderileri Facebook ve Instagram'da toplamda 1.000'den fazla tepki, 600 yorum ve 3.700 paylaşım üretti.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı - Son Dakika
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