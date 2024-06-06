Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Dünya

Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi

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Meksika'nın Nopala de Villagrán kentinde, bir kadın eski buharlı treni izlerken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadın, Final Spike Steam Tour sırasında bölgeden geçen eski buharlı trenin çok yakınında, elinde telefonla tehlikeli bir şekilde duruyordu. Trenin köşesi kadının başının arkasına çarparak onu ileri doğru savurdu. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

06.06.2024 11:39
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İsmi açıklanmayan kadın, Salı günü Meksika'nın Nopala de Villagrán kentinde, Meksiko'nun kuzeybatısında yer alan bir bölgede Empress adlı eski buharlı treni izlerken, trenin çarpması sonucu öldü. Kadın, Final Spike Steam Tour sırasında bölgeden geçen eski buharlı trenin çok yakınında, elinde telefonla tehlikeli bir şekilde duruyordu. Görüntülerde, turuncu bir bluz giyen kadın, tren yaklaşırken bir çocuğun yanında duruyor. Çocuk, yaklaşan trene tepki olarak eğilirken, kadın bir dizinin üzerine çökerek fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ne yazık ki, trenin köşesi kadının başının arkasına çarparak onu ileri doğru savuruyor.

Videoda, tanıkların dehşete düşmüş tepkileri ve bir adamın kadının bedenini geçen trenin yanından çekmeye çalışması görülüyor. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, demiryolu hatları yakınında güvenlik protokollerine uymamanın ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Meksika\'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi

Sonora, Steam, Spike, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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