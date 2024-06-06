Meksika\'da bir kadın, eski buharlı tren önünde selfie çektiği sırada trenin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi

Dünya

Doğu Türkistan ziyaretinde hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

İsmi açıklanmayan kadın, Salı günü Meksika'nın Nopala de Villagrán kentinde, Meksiko'nun kuzeybatısında yer alan bir bölgede Empress adlı eski buharlı treni izlerken, trenin çarpması sonucu öldü. Kadın, Final Spike Steam Tour sırasında bölgeden geçen eski buharlı trenin çok yakınında, elinde telefonla tehlikeli bir şekilde duruyordu. Görüntülerde, turuncu bir bluz giyen kadın, tren yaklaşırken bir çocuğun yanında duruyor. Çocuk, yaklaşan trene tepki olarak eğilirken, kadın bir dizinin üzerine çökerek fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ne yazık ki, trenin köşesi kadının başının arkasına çarparak onu ileri doğru savuruyor.

Videoda, tanıkların dehşete düşmüş tepkileri ve bir adamın kadının bedenini geçen trenin yanından çekmeye çalışması görülüyor. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, demiryolu hatları yakınında güvenlik protokollerine uymamanın ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.