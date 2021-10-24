Meksika'da yaşam şartlarını protesto eden göçmen halk, başkente yürümeye başladı

Meksika'nın güneyinde bir araya gelen ve farklı ülkelerden göçmenlerin oluşturduğu kafile, ülkedeki yaşam şartlarını protesto etmek için sabah erken saatlerde Mexico City'e doğru yürümeye başladı.

3 BİN KİŞİ VAR

Ülkenin güney sınırındaki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula şehrinden yola çıkan kafilede genellikle Orta Amerika ülkeleri, Haiti ve Küba kökenli yaklaşık 3 bin göçmen olduğu tahmin edilirken, 30 yaşlarındaki yaklaşık 50 kişinin ise kafileye önderlik ettiği bildirildi.

KÜÇÜK BİR ÇOCUK YARALANDI

Aralarında çocuklu ve hamile kadınların da bulunduğu kafilede, yürüyüş sırasında küçük bir çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Barışçıl bir şekilde yürüyeceklerini vurgulayan göçmenler, Meksikalı güvenlik güçleri ile diyalog kurarak sorun yaşamadan ilerlemek istediklerini ifade etti.

500 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRDİ

Yetkililer ise kafilenin ilerlemesine engel olmak üzere Ulusal Muhafızlar ve Ulusal Göç Enstitüsü ekiplerinden oluşan 500 kişilik bir birliğin görevlendirildiğini açıkladı.

Yasal yollarla Meksika'da kalmak ya da ABD'ye geçmek isteyen kişilere Meksikalı yetkililer tarafından verilmesi gereken belgelerin geciktiğini belirten göçmenler, mağdur durumda olduklarını söylüyor. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nü ilgisizlikle suçlayan göçmenler, barınma merkezlerinde daha fazla kalmak istemediklerini ve artık çalışmak istediklerini dile getiriyor.