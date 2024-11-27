Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı - Son Dakika
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Dünya

Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı

Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a uzun bir bölüm ayırdı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anı kitabı piyasaya çıktı. Merkel kitabında görev süresi boyunca 12 kez ziyaret ettiği Türkiye'ye ve uluslararası toplantılarda sayısız kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı. Kitapta Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mabeyn Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme ve oturdukları tahtlarla ilgili yazdıkları ise dikkat çekti.

27.11.2024 07:05
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Almanya'nın ilk ve tek kadın Şansölyesi Angela Merkel, "Freedom: Memoir 1954-2021" adlı anı kitabı piyasaya çıktı. Anılarını anlatan Merkel, Şansölyelik dönemindeki siyasi görüşmelerinin arka planına ışık tutuyor. Merkel kitabında, göreve başladığı 2005'ten sonra 12 kez ziyaret ettiği Türkiye'den ve uluslararası toplantılarda sayısız kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı.

Kitabın 528'inci sayfasından başlamak üzere, Merkel özellikle 2015 yılındaki göçmen krizi sonrasında Erdoğan ile olan temaslarını ve anılarını anlatıyor. 25 Eylül 2015'de New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde, Erdoğan'la bir araya geldiğini ve göçmenler konusunda ortak bir çalışma grubu kurma kararı aldıklarını anlatan Merkel, 18 Ekim 2015'de İstanbul'a giderek Erdoğan'ın yanı sıra dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile buluştuğunu yazıyor.

"İKİ ALTIN TAHT"

Kitabında, İstanbul ziyaretinin Yıldız Sarayı'ndaki bölümünün Almanya'da tepkilere neden olduğunu belirten Merkel, Erdoğan'la o dönemki anılarını şöyle anlatıyor:

"İstanbul ziyaretim sert bir şekilde eleştirildi. Bundan iki sandalye, daha doğrusu iki altın taht sorumluydu. Birine Erdoğan oturdu, diğerine ben oturdum. Sadece fotoğrafçıların kesitleri için değil, sohbetimiz sırasında da bu koltuklarda oturduk. Bunlar harika diye düşündüm, ancak bunun dışındaki duruma odaklanmadım. Bunun yerine içerik açısından neyi başarmak istediğime odaklandım. Ama sonradan 'Bir resim bin kelimeye bedeldir' şeklinde, Erdoğan'ın karşısında sarayında bir hükümdar gibi sindiğim ve gerekirse kendimi onun önünde yerlere bile çökebileceğim yazıldı. Türkiye ile daha fazla mülteciyi bizden uzak tutabilecek bir anlaşma imzalamak üzereydik. Daha da kötüsü, ziyaret Türkiye'deki parlamento seçimlerinden iki hafta önce gerçekleştiği için, ziyaretimi Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçim yardımı sağlamak için kullanmakla da suçlandım."

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Son Dakika Dünya Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zafer Aşık:
    'Türkiye ile daha fazla mülteciyi bizden uzak tutacak anlaşmayi imzalamak üzereydik ne demek?' Amladınız siz onu.... 6 2 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Mülteciler vatandaşımız nasıl oldu işte bu anlaşmalarla 0 0 Yanıtla
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